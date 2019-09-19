陳根德：郭董已退　韓須秀領導力別再怪別人

陳根德。（中評社 資料照） 中評社桃園9月19日電（記者 黃文杰）針對鴻海創辦人郭台銘16日深夜11點拋下“不參與2020連署競選”震撼彈，中國國民黨前“立委”陳根德接受中評社訪問表示，對於國民黨2020參選人韓國瑜來說，眼前石頭已經搬開，接下來就是展現領導人的能力，整合沒有藉口，“沒有人欠你（韓國瑜）什麼”，若不能用理念說服人，若無法證明聲量可以勝過民進黨蔡英文，必須很不客氣說，難道只有一個郭台銘嗎？



陳根德，曾任連任5屆“立委”，2016連任落敗後，投入生技事業，已經獲得國民黨提名參選2020“立委”選舉，在桃園市第一選區（蘆竹龜山）迎戰民進黨鄭運鵬。



中評社問，郭台銘不連署競選2020，藍營分裂危機解除，韓國瑜已經整合成功嗎？未來競選策略是什麼？



陳根德說，韓陣營真的沒有藉口或理由，可以怪罪國民黨、怪罪國民黨主席吳主席，說什麼國民黨高層，為何沒有幫韓在黨內做整合？要知道，韓國瑜既然身為國民黨2020參選人，“沒有人欠你什麼”，只有韓國瑜本人，要怎樣用理念，來爭取認同廣大選民的認同與支持。



他說，郭不選，等於把擋在韓國瑜的大石頭搬開，但是黨內整合沒有結束，包括怎樣爭取朱立倫、王金平、侯友宜等人合作，韓國瑜不能推卸責任，又怪誰不當地方競選主委或接競選職務，如果還是怪罪別人，把球丟給別人，對選舉整合根本沒有幫助。



陳根德舉例，好比說，馬英九過去執政再怎麼爛，還是有人喜歡馬英九，韓既然代表國民黨參選，未來可能領導台灣，身為參選人，包括喜歡馬英九的選票都要爭取，這是非常基本的問題，韓自己要好好深思。



被問到，外界認為親民黨、時代力量在11月22日還能推薦人選參選2020，屆時才能真的判斷郭台銘是否完全不選？郭會不會最後又做出令人震驚的決定？



陳根德說，必須要告訴韓國瑜，已經沒有石頭擋在你的前面，前面是否康莊大道？還是崎嶇蜿蜒？取決於韓自己本身。



他說，整合不是嘴邊說說，而是身為領導人，到底拿出怎樣具體的治國理念，讓別人相信，支持韓國瑜是對的，讓人民相信，韓國瑜有辦法帶領“中華民國”，走向更美好的未來，韓國瑜聲量，如果有辦法凌駕民進黨蔡英文，又怎麼會有郭台銘？如果連這點都沒辦法證明，必須不客氣說，郭台銘決定不連署獨立參選，但是國民黨難道只有一個郭台銘嗎？