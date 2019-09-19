陳根德：郭董棄選犧牲小我　有大戰略在其中

陳根德。（中評社 資料照） 中評社桃園9月19日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”陳根德接受中評社訪問表示，鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020連署競選的原因很多，如果從兩岸關係與美中台的大戰略來看，必須嚴肅說，郭犧牲小我，一旦有機會讓中國國民黨2020重返執政，可確保廣大台商權益，不讓民進黨政治算計跟美國利益得逞。



陳根德，曾任連任5屆“立委”，2016連任落敗後，投入生技事業，已經獲得國民黨提名參選2020“立委”選舉，在桃園市第一選區（蘆竹龜山）迎戰民進黨鄭運鵬。



郭台銘16日深夜11點宣布不參與2020連署參選，稱“對不起，我讓你們失望了！”郭不選理由不斷傳出，有人宣稱是勸退有功，也有人說是郭柯配不成，也有說考量郭台銘母親與家人，更有從民調支持度沒有拉高，還是輸給蔡英文。但陳根德認為，還有就是兩岸關係與美中台的大戰略，讓郭“最後一刻”宣布不參與2020連署登記。



陳根德告訴中評社，郭台銘鴻海事業版圖橫跨兩岸及世界各地，可以到美國白宮見“總統”特朗普，也到沙特阿拉伯見皇室，證明郭的高度與視野，都是從台灣的角度來看世界，怎樣替“中華民國”爭取到最大利益，現在中美貿易大戰，並沒有休兵喊停跡象，受波及最大就是在大陸的台商。



他觀察，民進黨蔡英文為了拼連任，甘願當美國的馬前卒，與中國大陸為敵，美國也樂於利用台灣藍綠對抗，從中牟取美國的利益，必然犧牲大陸台商權益。大陸台商八成是挺國民黨，民進黨當然不怕得罪台商，面對中美貿戰與2020大選，大陸台商焦慮不安。



陳根德說，郭台銘宣佈不參與2020連署登記，從高端政治與國際局勢來看，必須說，郭台銘做出正確選擇，只有犧牲小我，才能救“中華民國”，如果參選，正好讓民進黨的政治算計與美國的利益得逞，打擊大陸台商的權益，郭台銘的決定，在兩岸與美中台關係，扮演很重要角色。



他分析，郭台銘在擔任鴻海董事長任內，宣布投資100億美元在美國威斯康辛州設廠，如果郭撤走在美國投資，美國總統特朗普是贏家？輸家？特朗普說郭台銘是他的好朋友，但是越來越多跡象看出來，特朗普還是為了美國利益，寧願聯手民進黨打擊大陸台商。