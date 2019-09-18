港中大研發胎兒產前診斷新技術

右起：蔡光偉、梁德楊及董梓瑞介紹嶄新的全基因組測序技術。（圖片來源：香港商報） 中評社香港9月18日電／香港中文大學（中大）醫學院婦產科學系成功引入嶄新的全基因組測序技術，以進行遺傳學入侵性產前診斷。研究團隊證實新技術與目前採用的染色體核型分析和染色體微陣列分析（基因芯片技術）相比，能夠更精確檢測致病性的基因組微缺失或微重複，從而提升診斷胎兒是否患有嚴重先天性疾病的靈敏度及準確性，有關研究結果已於國際期刊Genetics in Medicine發表。



中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊教授解釋，倘若孕婦曾經歷流產、胎死腹中、在超聲波檢查時發現胎兒出現異常或唐氏綜合症篩查呈陽性，醫生都會建議她們接受入侵性產前檢查，以診斷胎兒是否患有遺傳疾病。如果能夠在產前診斷中發現胎兒患有臨床顯著的基因組失衡，就能夠為孕婦及其家人提供更多資訊，以助他們作出相應決定，並檢視日後生育的計劃。



中大醫學院於2009年在亞洲區率先引入並應用基因芯片技術於產前診斷上，運用染色體微陣列分析以檢測超過100種已知的基因序列缺失或重複。婦產科學系團隊於今年進一步引入全基因組測序技術，更精準及全面地檢測基因中的微缺失或微重複，揪出更微細的致病性變異。



基因芯片技術和全基因組測序技術均通過使用絨毛活檢細胞、羊水或胎兒臍帶血測量DNA序列中的拷貝數變異，以檢測胎兒有否出現基因組失衡。DNA拷貝數是指某個基因或基因組部分的拷貝數目出現重複或遺漏。這些DNA拷貝數的差異令每個人有不同特徵，但亦會導致某些疾病發生。



中大醫學院婦產科學系副教授蔡光偉教授表示，全基因組測序是一種先進的測序方法，可以提供全基因組序列信息。但現存的高深度全基因組測序會檢測到非常多基因組未知的變異，價錢亦非常昂貴。過去5年，團隊通過利用低深度高通量全基因組測序的方法，成功開發了全基因組DNA拷貝數分析（命名為FetalSeq），單次運行可檢測的樣本數量亦更多（48個樣本），並證明它比基因芯片技術能夠為產前診斷提供額外及更精準的遺傳信息。



為了比較FetalSeq胎兒測序平台和基因芯片技術對產前診斷的準確性和有效性，中大團隊於2016年至2019年間透過香港中文大學及廣州暨南大學深圳市寶安區婦幼保健院產前診斷中心，為1023名需要進行入侵性產前基因檢測的婦女，進行了對比研究。結果顯示，FetalSeq胎兒測序平台不但能夠覆蓋基因芯片技術檢測到的所有基因變異，更為額外1.7%（17/1023）病例提供新的診斷資訊。隨後的跟進研究亦確定了由FetalSeq平台額外檢測出來的DNA拷貝數所具的致病性。



中大醫學院婦產科學系研究助理教授董梓瑞表示，通過分析全基因組，FetalSeq胎兒測序平台有助鑑定由染色體疾病，致病性DNA拷貝數變異或單基因病症如杜興氏肌肉營養不良症。此技術能夠為孕婦及其家庭提供更準確的胎兒診斷，以便計劃日後的健康管理。



（來源：香港商報）

