雄安正打造“四位一體”智能城市

中評社北京9月18日電／港媒稱，雄安新區是中國在北京周邊地區建設一座新的繁華大都市的嘗試，目前該地正在推進綜合性智慧城市基礎設施的建設，使城市居民得以領略未來的樣子。



據香港《南華早報》網站9月16日報道，根據雄安新區15日發布的一則聲明，這塊由河北省3個縣組成的昔日閉塞之地正在構建一套“天上、地上、地下、終端‘四位一體’”的智能城市系統。



報道稱，雄安的“智慧大腦”項目旨在加強衛星信息傳輸、感知系統、5G基站、超算中心和大數據交易中心等智能基礎設施建設。



聲明說，要提高現代辦公、城市管理、工程建設、企業誠信體系和社會征信體系、公共交通以及惠民服務等領域的智能化水平，建立全域覆蓋、萬物互聯的終端應用系統。



報道稱，8個月前，習近平對雄安進行了兩年內的第二次考察，該地的建設被視為“千年大計”。在今年1月的考察中，習近平表示，企業要把握住這個千載難逢的機會，把握住歷史機遇，做民族復興、改革創新的弄潮兒。



報道稱，截至8月，已有3000多家企業登記進駐雄安新區。這個新區吸引了包括阿里巴巴、騰訊、百度和京東在內的科技公司。清華大學智能實驗室和中關村科技園等項目也正在建設中。



報道還稱，2017年4月設立的雄安新區預計將從一處不起眼的閉塞之地轉變為一座以創新為驅動力的現代化智慧城市，人口規模將超過500萬。它的發展與國家在人工智能、物聯網以及5G移動網絡等技術領域爭取全球領導地位的努力不謀而合。



9月早些時候，一條連接北京與雄安新區的城際鐵路正式轉入運行試驗階段，預計這條鐵路將於2020年開通。



（來源：參考消息網）