5年牢獄罰款超千萬！“老賴”鮮言終領刑罰

圖為鮮言（來源：人民日報） 中評社北京9月18日電／昨日，來自上海市第一中級人民法院的消息顯示，鮮某因背信損害上市公司利益、操縱證券市場，被決定執行有期徒刑5年，並處罰金人民幣1180萬元；違法所得予以追繳。證券時報記者了解到，這裡的“鮮某”就是被證監會開出天價罰單的鮮言。鮮言的刑事責任明確，這一包括了違法違規、市場操縱、奇葩議案等眾多因素的“資本大戲”終於落幕。



接受記者採訪的市場人士認為，鮮言一案，行政執法、民事賠償、刑事責任均有落地，多措並行讓鮮言付出了沉重的代價；建議行政部門、公安部門、刑事司法持續加強銜接協作，不斷加大處罰力度，重拳打擊資本市場違法違規行為，震懾違法違規者。



鮮言兩罪並罰



移送公安2年後，鮮言領到了刑事判決。



經法院審理查明，2013年7月至2015年2月，被告人鮮言利用擔任上市公司A公司及其子公司B公司的法定代表人及實際控制人的職務便利，採用偽造B公司開發的房地產項目分包商林某簽名、製作虛假的資金支付申請與審批表等方式，以支付工程款和往來款名義，將B公司資金劃轉至該公司實際控制的林某個人賬戶、相關房產項目部賬戶，再通過上述賬戶劃轉至鮮言實際控制的多個公司、個人賬戶內，轉出資金循環累計達人民幣1.2億餘元（以下幣種均為人民幣）。其中，2360萬元被鮮言用於理財、買賣股票等，至案發尚未歸還，且部分資金已被結轉至開發成本賬戶。



2015年間，被告人鮮言作為A公司的實際控制人、董事長兼董事會秘書，個人決定啟動公司名稱變更程序。A公司更名為C公司過程中，鮮言控制了A公司信息的生成以及信息披露的內容，且信息披露的內容具有誘導性。同年4月30日至5月11日間，鮮言通過其控制的證券賬戶組，買入A公司股票共計2520萬餘股，買入金額2.86億餘元。5月11日，A公司有關名稱變更的公告發布後，股票連續漲停。

