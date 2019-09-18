台中青年自製標語　高雄大方挺韓國瑜

來自台中26歲青年紀雅文大方挺韓。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月18日電（記者 高易伸）誰說韓國瑜沒年輕人支持？批藍袍出征2020大選的國民黨籍高雄市長韓國瑜今日下午4時赴左營區公所展開“請益之旅”，一名26歲來自台中的年輕人紀雅文接受中評社訪問表示，自己跟好友從台中來高雄辦事情，得知韓今日行程因此特地來聲援他、支持他。



不少死忠韓粉全程追隨韓拜廟，下午集結在左營區公所，不少韓粉自製旗幟顯目，包括“我青年、我挺韓”、“苦民所苦唯一支持”、“庶民總統”、捍衛“中華民國”等。



中評社問，26歲青年紀雅文說，您身上有挺韓應援小物，會不會是來做生意的嗎？



紀雅雯表示，自己大學畢業後跟幾個好友創業做文創商品，但自己內心是真心挺韓。雖然有很多媒體報道韓國瑜不讓年輕人支持，所以他才特地做了“我青年我挺韓”的標語，要告訴韓國瑜還是有青年朋友喜歡他、支持他。



喜歡韓國瑜哪一點？對於年輕人支持韓與否有何建議？



紀雅雯說，我們喜歡韓國瑜有別其他政治人物的“假”，韓國瑜給我們的感覺就是一個“很真”、“很體貼”的政治人物，為何會有這麼多庶民支持他，因為他聽到庶民的心聲，他希望韓能多跟年輕朋友接觸，相信依韓的魅力與口才機智，可以重新贏回年輕人對他的支持。



韓國瑜今日在左營區公所跟民意代表、基層里鄰長座談，現場座無虛席，頗受歡迎。