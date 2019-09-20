社評：中美5G之戰美國毫無勝算

中評社香港9月20日電（評論員 陳鴻斌）美國從去年開始對中國發動貿易戰，隨即將這一爭端擴展至高科技領域，這就是竭盡全力阻止華為等中國高科技公司進入美國市場。此舉使得全世界都產生了極大的憂慮，全球數據網絡會否因此分為截然不同的兩塊：美國主導的和中國主導的？



美國谷歌公司前董事長施密特就曾明確發出這一警告。但從美方的視角來看，網絡領域中美博弈的局勢顯然比施密特當初的預計更為嚴峻，因為在5G的基礎設施中，半壁江山以上看來都已落入中國囊中，只要在中國周邊走一走看一看，這一態勢就一目了然。5G網絡猶如人體的大動脈，如果中國在該領域占據上風，則美國所處的不利局面是不言而喻的。



這一角鬥的開場戲顯然是由美國拉開帷幕的，去年8月美國通過了《國防授權法》，該法案以國家安全為由，禁止任何接受政府資金的行政機構、政府承包商或企業，使用華為等中資企業的設備或服務。



今年8月7日美國政府又發布了一項針對禁用聯邦資金從華為等五家中國公司購買電信設備禁令的臨時規定，其他四家企業分別是海康威視、中興通訊、海能達、大華技術，禁令已於8月13日生效。更廣泛的禁令將於明年8月生效，適用於任何公司簽訂的使用這些公司設備的合同。與此同時，美國政府事實上還禁止向華為等中國企業出口美國的產品和軟件，以便對華為等中國企業“釜底抽薪，”使其完全喪失與美國同行的競爭力。



美國政府擔心如引進這幾家中國公司的設備，重要信息就會流入中國政府之手。儘管中國斷然否認，但美國政府不僅在國內嚴格實施這一規定，還要求盟國和夥伴國家也仿效美國，抵制這些中國企業。



但美國的願望是一回事，而能否實現這一願望則完全是另一回事。截至目前為止，完全追隨美國封殺華為的僅有澳大利亞和日本這兩個盟國，英國和法國還在“研究之中”，而德國則明確表示：很難排斥華為公司！因為在英國和法國的4G網絡建設中，華為已占據壓倒優勢，而德國政府人士則表示：“現在根本不可能將華為拒之門外！”



美國政府如此不擇手段封殺華為，實際效果也許是適得其反，因為此舉極大地激勵了中國企業全力研發獨特的新技術，例如華為就已準備以研發多年的“鴻蒙”系統取代“安卓。”



更為關鍵的是中國的周邊國家的態度。在8月下旬於曼谷舉行的“日本／東盟媒體論壇”上，主要議題就是中美5G之爭。而東南亞大多數國家的看法是：美國根本不可能打贏這場科技戰。



例如柬埔寨今年年內就將採用華為技術開始提供5G服務，馬來西亞和泰國已於今年5月底明確表示不會排斥華為。而菲律賓、印尼和緬甸等國家的主要通信服務商也分別與華為或中興公司簽署協議，就5G網絡建設開展合作。



為什麼這些國家如此無視美國的禁令？根本原因就在於別無選擇！就移動通信的基礎設施而言，華為和中興公司占全球份額近40%，雖然諾基亞和愛立信所占份額也很高，分別為29%和23.4%，但問題是這兩家歐洲企業與中國企業相比，根本不具備價格競爭力。據東南亞的相關專家透露，中國產品要比兩家歐洲企業便宜兩三成左右。對東南亞國家和印度來說，這當然是至關重要的。例如越南發展數字經濟的意願非常強烈，但目前既擁有資源也擁有能力推動其發展的國家只有中國，因此越南理所當然地與中國在該領域開展合作。



另一個重要原因則在於：美國一邊猛烈抨擊中國企業“竊取”各國的重要數據，但同時自己卻從未停止過這一拙劣活動，這早已是有目共睹的事實。對東南亞國家來說，美國以此名義號召盟國和夥伴國家抵制華為公司，完全缺乏理由的正當性。自己劣跡斑斑，居然還氣勢汹汹，倒打一耙指責中國，但卻從未拿出任何有力證據。



斯諾登此前所公開披露的美國竊取他國網絡信息的手法，在全世界引發了廣泛關注，此後美國政府也毫無收手的跡象。美國在阿富汗的戰爭已持續了18年，伊拉克戰爭也已達16年之久，這些年來這兩個國家有多少平民因此死於無辜，多少個家庭遭受永遠無法彌補的傷害，這在擁有眾多穆斯林人口的印尼、馬來西亞、巴基斯坦和文萊等國家形成了嚴重的感情傷害。對這些國家而言，本國的重要情報如因此落入美國之手，則麻煩更大，後果更嚴重，因此它們理所當然地將美國的告誡當作耳邊風，我行我素。



從伊拉克前領導人薩達姆的案例可以清楚看出：在這些國家看來，如果違背美國的意願，則美國就可能大開殺戒。而中國顯然並非如此，即便與中國在某些問題上立場相左，但同樣可望得到中國的融資。因此，這些國家選擇中國是很自然的。



就目前的格局來看，美國顯然是無力改變這一趨勢的。如果歐洲和日本以及韓國的通信企業能後來居上，在開發新技術和推出新產品的同時，還能在價格上對中國產品形成競爭力的話，局面也許會有所改變，包括及早著手研發6G技術。但這些新技術的研發不僅難度極大，需要高昂的投資和長期的積累，而且就體制而言，中國的制度使得它能集中力量辦大事，這是其他國家所難以複制的一大優勢，這也是美國極限施壓迫使中國取消“中國製造2025”的根本原因所在，但這是中國所堅持的一條底線，是絕不可能讓步的。中美的5G之戰走勢，再稍稍假以時日，就會看得更清晰。