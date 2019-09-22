社評：安倍將再提“入常”　可望不可即

UN 資料圖 中評社香港9月22日電（評論員 陳鴻斌）明年是聯合國成立75周年的重要年份，在矢志成為安理會常任理事國的日本看來，這又是一個推動聯合國改革的重大機遇。在本月下旬的聯大會議上，安倍首相將再度明確提出這一目標。



從上世紀80年代奠定了經濟大國地位以後，日本隨即就不失時機地又確立了新的奮鬥目標：爭取成為政治大國。而政治大國只有一個標準，即聯合國安理會常任理事國。因為顯而易見，目前的安理會五大常任理事國中美俄英法都是毫無疑義的政治大國，日本認為其國力不在英法之下，理所當然具有成為常任理事國的資格。



實際上，日本早已開始了這一努力，只不過時機不成熟時暫且韜光隱晦，不對外表露而已。作為二戰的戰敗國，日本欲加入這一宗旨在於防止軍國主義再度發動侵略戰爭的國際政府間組織，必須得到所有常任理事國的同意。在經過雙方談判後，日本與蘇聯在1956年建交，蘇聯不再反對日本加入聯合國，日本這才成為聯合國成員國。從那以來，截至2015年，不到一個甲子日本居然先後11次當選安理會非常任理事國，超過了巴西的10次，而巴西是聯合國創始國，擁有聯合國會員國的身份比日本多11年之久。顯而易見，日本始終將非常任理事國作為爭取當選常任理事國的重要熱身。為此日本也是不惜血本，例如為競爭2015—2016年的非常任理事國，日本就為最大的競爭對手孟加拉提供了近6000億日元的ODA資金，從而使得孟加拉主動退出競爭，使日本不戰而勝。而此前導致日本唯一競爭失利的對手就是孟加拉。頻頻躋身安理會，日本除了刷存在感以外，也是意圖集小勝為大勝，以便有朝一日量變能夠帶來質變。



日本為成為安理會常任理事國，也是蠻拼的，這就是竭盡全力為聯合國出錢出力。出錢就是提供更多的會費和維和費用，出力就是派遣維和部隊和向聯合國各組織提供工作人員。在2000—2001年期間，日本繳納的聯合國會費曾高達20.57%，明顯高出其GDP占全球的比重，超出中國、俄羅斯、英國和法國這4個常任理事國的會費之和！在日本人看來，禮多人不怪。堅持多年分擔大頭的會員費，勢必會形成瓜熟蒂落、水到渠成的條件。因此，從上世紀80年代末以來，日本對推動聯合國改革表現出非同尋常的巨大熱情，並為此付出了扎實的努力。在2000年的千禧年聯大會議上，日本再度提出了聯合國改革方案，並獲得了許多與會改革領導人的支持。當時的聯合國秘書長安南也設立了高級別名人小組，負責推動聯合國改革。此後，日本外務省也為此特意設立了“戰略本部”，全力負責“入常”問題。



當然，除了日本以外，印度、德國和巴西以及其他一些地區大國也都同樣覬覦常任理事國這一重要地位。既然單打獨鬥容易導致力量分散，於是這4個國家索性抱團取暖，在2005年聯合國成立60周年之際，聯合提出安理會改革方案，要求將常任理事國從5個增至11個，非常任理事國從10個增至14～15個。



但安理會改革絕非易事，因為此舉涉及到所有會員國的切身利益，眾口難調，任何聯合國改革方案都很難形成共識。例如意大利就堅決反對德國成為常任理事國，而阿根廷和墨西哥也不可能支持巴西“入常”。至於巴基斯坦，更是全力阻止印度入常。而韓國和朝鮮對日本的態度就不言而喻了。對日本和德國這兩個戰敗國尋求常任理事國地位問題，還涉及到修改《聯合國憲章》問題，因為憲章中有關於“舊敵國”條款，這就是針對德國和日本的。要修改憲章，必須得到2／3以上會員國的同意，而常任理事國必須全部同意。目前聯合國的會員國為193個，2／3就是129個。當時4個抱團衝刺“入常”的國家，眼看不可能取得129個國家的支持，最後放棄了將改革方案提交聯大審議。那次衝刺失敗，對日本造成了重大打擊。



由於非洲擁有54個國家，在聯合國會員國中占28%之多，顯然是日本衝刺“入常”目標的重要對象，是投票之際的一個“大票箱。”因此，日本近年來不斷加大對非洲的工作力度，包括將原先五年一度的“東京非洲發展會議”縮短為每三年一次，今年8月底剛在橫濱舉行了第七屆。經過日本的多方努力，有42個非洲國家領導人與會，安倍分別會見了所有這些領導人，可見其用心良苦。這些年來，日本不斷加大對非投資力度，增加與非洲的貿易額，提升對非融資額度。



但由於日本經濟在泡沫破滅後持續低迷，發展與非洲的經貿合作也是心有餘而力不足，尤其是與全力推動“一帶一路”倡議的中國相比，顯得遜色得多。例如2018年日非貿易額僅為170億美元，而中非貿易額高達1160億美元；日本累計對非投資額僅為78億美元，而中國高達430億美元。眾所周知，由於歷史原因，中國不可能支持日本“入常”，因此小雞肚腸的日本就認為中國在非洲挖日本的墻角，甚至無中生有地指責中國向非洲國家領導人施加壓力，不讓其出席橫濱的“非洲發展會議，”以至部分非洲國家領導人中途返回，這純粹是以小人之心度君子之腹。



由於日本的“入常”努力頻頻受挫，所以近年來日本開始出現破罐子破摔的態度，這充分表現在日本分攤的會費上。在日本看來，既然未能享受應有的地位，那就不應承擔相應的義務。於是日本承擔的會費已迅速下降至8.564%，明顯低於中國的12.005%。



其實，日本欲實現“入常”目標，還有一個明顯的短板，即沒有宣示其入常的目的是什麼，入常後又將發揮什麼作用？從近年來日本在聯合國的相關表現來看，其實際行動與其努力目標完全是背道而馳的。如去年為了堅持捕鯨，悍然退出了國際捕鯨委員會。而此前為了反對慰安婦檔案申遺，居然仿效美國“退群”，以威脅退出該組織予以全力阻止，同時拒交38.5億日元的教科文組織會費。而2017年10月聯合國人權理事會在審查日本人權問題時，居然收到各國提交的相關建議多達218項。由此不難想象：如果就日本“入常”問題付諸投票，日本究竟有幾分把握獲得129票贊成？



顯而易見，日本的“入常”目標在相當漫長的時期中只能是一個可望不可即的目標，只能是屢戰屢敗，豈有他哉？