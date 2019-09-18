氣候峰會將提出切實可行的應對氣候變化措施

中評社北京9月18日電／舉世矚目的聯合國氣候行動峰會將於本月23日在第74屆聯合國大會高級別會議期間召開。聯合國常務副秘書長阿明娜·穆罕默德17日表示，這次峰會將提出切實可行的應對氣候變化的具體措施。



阿明娜·穆罕默德在當天舉行的記者會上說，峰會將針對“如何更快推進全球從煤炭向清潔能源轉變，以減少正在危害人類健康的污染；如何在保護自然環境的同時，充分發揮自然生態系統在解決氣候問題方面的潛力，提出更加清潔、更加綠色的出行和工作方式；在關鍵行業加速從灰色經濟向綠色經濟轉型，保護公眾免受氣候變化的不利影響，並確保不讓任何一個人掉隊”等三個方面提出“切實可行的具體措施”。



2019年聯合國氣候行動峰會是本屆聯大會議期間舉行的五場高級別峰會之一。在首腦峰會召開前，青年氣候峰會將於21日率先舉行。來自全球各地的青年企業家、活動家以及創新代表將在會上展示各自的氣候危機解決方案。



將參加本次峰會的聯合國秘書長特使路易斯·阿方索·德阿爾瓦在記者會上表示，聯合國已經向100名前來參加青年氣候峰會的青年代表提供了“綠色機票”，即他們往返紐約的航班所產生的碳排放都將通過碳購買等方式實現碳中和。



德阿爾瓦說：“我們已經向來自不同國家和地區的100位青年代表提供了支持……我們希望在9月21日青年氣候峰會召開前，為700多名代表提供‘綠色’機票，也希望能夠在23日正式峰會開幕期間，讓盡可能多的青年代表進入聯大會議廳。”



“面對來勢汹汹的氣候變化，我們必須充分認識它的極大危害性和嚴重性，但真正能夠減緩甚至阻止氣候變化步伐的只有切實行動。”德阿爾瓦日前接受新華社記者專訪時說，“行動”將成為這次峰會的“關鍵詞”。



（來源：新華網）