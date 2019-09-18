我國成功“追”寶都有哪些高招

圓明園獸首。（來源：中新網） 中評社北京9月18日電／2019年春，羅馬。隨著中意兩國代表交換相關證書，796件中國流失文物藝術品被正式返還。這次文物返還，是近20年來規模最大的一次，輿論稱之為“最美的重逢”。



改革開放至今，我國在追索流失文物領域面對眾多新問題：曾被搶走的國寶即將在海外被“合法”拍賣怎麼辦？盜墓賊瘋狂盜寶違法私賣出境怎麼辦？被盜掘國寶卻被捐贈給外國博物館“依法”收藏怎麼辦？新華社記者就此展開調查。



救“虎”歸“館”：把准國際風向 團結就是力量



青銅“虎鎣”，圓明園舊藏，是現存唯一一件以虎為裝飾主題的商周青銅鎣。1860年，英法聯軍洗劫圓明園，青銅“虎鎣”從此流落英國。



2018年3月，英國一拍賣機構網站顯示，國寶“虎鎣”將被拍賣。一旦拍賣完成，“虎鎣”就很可能再次“虎落平陽”，落入垂涎中華國寶者手中，甚至下落不明。



坐視國寶散失，還是謀劃奮起救“虎”？這是一個選擇。



中國政府做出了選擇：“將繼續按照國際公約和中國法律規定，通過一切必要途徑開展流失文物追索。”



中國市場做出了選擇：“如該拍賣機構執意拍賣我國流失文物，將終止與其開展的一切商業合作往來。”



中國人民做出了選擇：“要求一切機構與個人尊重屬於中國的文物！”

