韓：我訪美絶不用外館資源　會很自愛

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月18日電（記者 高易伸）近日蔡政府新訂“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點”，要求外館不能介入政黨造勢活動遭批有“卡韓”意味。中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日表示，執政黨“無法避嫌”，就在這一個訪美節骨眼上突然訂定辦法。不過沒有關係。我訪美時絕不動用“外交部”資源，這方面我會很自愛。



韓國瑜今日赴左營區公所展開地方請益之旅，會前接受媒體聯訪強調，自己訪美在即，但“會自愛”不動用“外交部”資源。



此外，韓稍早在左營新莊仔天公廟參拜時遭一名男子嗆“落跑市長”，對此韓大方表示，可以看得出來，大部分民眾都非常歡樂、非常的熱情。民主社會一定會有少數不同的聲音非常正常，大家都已習慣要廣納不同聲音，所以完全沒有問題。



媒體又追問跟郭台銘的聯繫進程？



韓國瑜表示，我們有共同的好朋友，而且對“中華民國”有共同的憂慮，有好朋友非常地熱心在聯繫。不管怎麼樣，一定儘可能趕快拜訪郭台銘董事長。



韓說，今天國民黨開中常會，我也希望中常會及黨主席跟郭台銘董事長本人，大家還是珍惜這個大家庭，共同為一個團體目標來奮鬥。就是“中華民國”2020年真的是生死保衛戰。為台灣人民來奮鬥，所以希望中常會及整個國民黨黨員跟郭台銘董事長來是一個大家庭、一家人的感覺。