美媒：美政府稱斯諾登違反保密協議

中評社北京9月18日電／ 美媒稱，美國政府當地時間9月17日對美國國家安全局前雇員愛德華·斯諾登提起訴訟，稱他出版的回憶錄未經過政府審查，違反了保密協議。



據美聯社9月17日報道，美國司法部還試圖沒收斯諾登出版的回憶錄“全部所得”。



美國司法部稱，斯諾登出版了這本名為《永久記錄》的回憶錄，但沒有提交出版前審查，這違反了他與美國國家安全局和中央情報局簽署的保密協議。



在回憶錄中，斯諾登首次詳細講述了自己的生平故事，解釋了他為什麼選擇冒著失去自由的風險，成為或許是史上最著名的洩密者。書中詳細記錄了他如何一步步揭露美國政府以國家安全名義大量收集電子郵件、電話和互聯網活動內容。



美國助理司法部長喬迪·亨特在一份聲明中說：“美國能否保護好敏感的國家安全信息，這取決於雇員和承包商是否遵守保密協議，以及遵守發布信息前的預先審查義務。我們不允許個人不經出版前審查，以損害美國利益的方式致富。”



斯諾登在推特上回應說：“很難想象還有比美國政府的一紙訴狀更能證明這本書內容真實性的方式了。”



斯諾登回憶錄的出版商英國麥克米倫出版公司在一份聲明中說，出版這些“未經審查的”內容值得驕傲，並對美國政府決定起訴斯諾登表示失望。



美國司法部在訴訟中沒有尋求限制該書發行，而是希望聯邦法官允許政府沒收該書的全部收益。美國司法部還將這家出版商也一起告上了法庭，以確保出版商在案件進行過程中不會向斯諾登轉移任何資金。



斯諾登的律師本·維茨納說，該書不包含任何新聞媒體不曾報道過的秘密。



維茨納說：“如果斯諾登先生相信政府會本著善意審查他的書，他是會提交審查的。但是政府一直堅稱，全世界都已經知道並討論的事實，在某種程度上仍然是保密的。”



（原标题：美媒：美政府称斯诺登违反保密协议 要求没收其新书全部收益）



（來源：參考消息網）