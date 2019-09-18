中國企業贊助巴西文化遺產修復及保護　

中評社北京9月18日電／中國國家電網巴西控股公司（簡稱國網巴控）與巴西國家文物局合作，17日正式啟動巴西里約熱內盧市中心地區的瓦隆古碼頭考古遺址保護項目。



國網巴控公司為這一項目投資後，遺址將按照聯合國教科文組織對世界遺產的要求，在這一地區建立安保系統和永久標識，收集考古物品，援建博物館場地和照明系統，建設參觀者支持中心，並在周圍社區的11所中學和大學開展歷史教育，促進遺產的保護和歷史傳承。



國網巴控公司董事長蔡鴻賢介紹，國家電網公司對投資巴西的文化公益事業始終十分重視，所以參與保護這一遺址。



參加項目啟動儀式的中國駐里約副總領事陳永燦認為，這再次體現出在巴西的中資機構熱心公益，積極參與巴西的文化保護和社會各項事務發展，將在巴西取得的收益反饋給當地社會，幫助當地民生項目的發展。



里約州黑人權益委員會主席愛德華多·內格羅貢對遺址的保護得到資助非常感激。他說：“雖然當年黑人們是作為奴隸來到巴西的，但他們也參與創建了這個國家，作為非洲人後裔我們很自豪，我們也願意共同保護國家的歷史。中國是一個有著悠久歷史和燦爛文化的國家，中國人更知道保護歷史的重要性，非常感謝中國企業對我們的幫助。”



瓦隆古碼頭始建於十八世紀末，用於當時的奴隸貿易，是非洲黑奴登陸巴西的主要地點，1811年至1831年間上百萬黑奴在瓦隆古碼頭登陸進入巴西。2011年里約市在為迎接奧運會進行市政建設時重新發現瓦隆古碼頭。2017年瓦隆古碼頭被聯合國教科文組織授予人類文化遺產稱號。



（来源：新华社）