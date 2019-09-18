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柯P不選　賴系中執會質疑初選民調要求交代
http://www.CRNTT.com   2019-09-18 19:14:27


民進黨黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝）
　　中評社台北9月18日電（記者　黃筱筠）對於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲不登記連署參選2020，屬於前“行政院長”賴清德人馬、民進黨“立委”林俊憲下午在民進黨中執會就提到，初選結果納入柯文哲民調，是否要對當事人有個交代？黨主席卓榮泰下午表示，當時我們經過黨的決策機制以及中執會通過辦法，對參選人數、人選進行民調，這是黨機制決定完成，不會對這個機制有疑問，“但是我知道有人有質疑，我希望取得相關當事人的理解與支持，希望讓完成的提名程序完整走下去”。　

　　對於柯文哲提到如果他不選，藍綠陣營初選正當性完全沒有了。對此說法，卓榮泰表示，參選正當性是我們機制決定，不是柯一個人決定。　

　　卓榮泰是在民進黨進行最後一波民進黨區域“立委”提名記者會後，做上述表示。　

　　民進黨秘書長羅文嘉會後被問到林俊憲在中執會的說法，羅表示，林是在第二案處裡變更雲林“立委”蘇治芬案子時提出他的看法，林認為應該要跟社會說明，但是講法很含蓄，也沒有說要怎麼樣。卓主席說當時中執會有討論是當時情勢評估，且會中也有人說，現在柯文哲要不要選，還沒到11月份登記，也還不知道。　

　　但羅文嘉表示，卓主席提他會處理，這是身為主席責無旁貸的工作。 


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