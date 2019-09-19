藍議員獻策　唐玉琴：韓應吸納郭政見

國民黨籍屏東縣議員唐玉琴。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月19日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘不連署競選2020，中國國民黨籍屏東縣議員唐玉琴表示，藍軍確實鬆了一口氣，但也擔心接下來郭跟郭粉會靠向哪邊，國民黨應迫切需要把郭整合回來，建議中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜放下身段，真正拉回郭，對拓展年輕、知識、經濟這塊選票絕對有幫助。



唐玉琴，1955年生，出身屏東眷村實踐八村，連任四屆國民黨籍屏東縣議員。過去曾任屏東市婦女會理事長、國民黨黨代表、當過四屆屏東市民代表。唐從屏東市民代表踏進政壇，經歷16年市民代表，連任四屆縣議員，相當資深。



唐玉琴表示，郭沒有去登記參選，確實讓藍軍士氣大振，大家鬆了一口氣，相對的，接下來也很擔心郭台銘的力量會靠向哪邊，郭粉的力量凝聚起來也不可小覷，很希望韓國瑜用誠懇的心，在政策白皮書經濟、財經上，或是曾經在福利講到的0到6歲“國家”養的部分，去邀請郭台銘來提供建議。



會不會擔心郭台銘沒有意願合作？



唐玉琴表示，郭台銘都決定不登記了，已經做了最明智的決定，也在聲明裡面講到“中華民國”派，最大心願是“中華民國”好，並且下架民進黨蔡英文，郭身為成功的生意人，大格局還是有的。



郭接下來動作仍頻頻，郭粉對郭台銘還抱持相當大的期待，會擔心整合亂象會持續到11月？



唐玉琴認為，應該由郭台銘站出來呼籲支持者冷靜下來，以大局為重，眼光放到明年大選，讓國民黨重返執政，“國家”才能夠安定，不管是兩岸或國際上，現在的環境真的對台灣非常不利，選擇國民黨才會穩定，相信郭會有這個格局。



觀察郭台銘的支持度如何？



唐玉琴指出，還是很多！婆婆媽媽在聊天，都會煩惱長輩都是挺韓，小孩卻都是支持郭，30到45歲真的很多人郭粉，可能變成家裡分裂投票的現象，所以最重要的就是把郭整合回來，相信是國民黨目前必須要，且迫切需要做到的。



郭曾說不當副手，那怎麼合作會比較好？



唐玉琴表示，郭有提到“國家”需要還是會參與政治，政治就是眾人之事，做生意的人也要關心政治氛圍，只要是韓國瑜勝選，國民黨都很需要郭在“國策顧問”、“經濟部”、“財政部”的指導，這對不求實質位置的郭來講，真正來幫“中華民國”做事情，也是至高無上的價值。



郭柯王未來是否還有合作機會？



唐玉琴表示，王金平院長以大老的身分受人尊敬，但現在的表現讓人失望，國民黨支持栽培王這麼多年，不應再有聲音，應該來幫國民黨打贏2020選戰，“公道伯、好好先生”更應該有雅量來為國民黨做犧牲，王當4屆不分區已經夠了，現在應該要做讓外界尊敬的事。



唐玉琴表示，郭柯可能是重視“立委”選舉的提名，郭粉在“立委”的票可能也會偏向郭柯推的“立委”，“立委”選情比較複雜，國民黨席次可能也要下修，會擔心這一個部分，但是“總統”票真的要把郭拉回來。



唐玉琴呼籲，還在猶豫不決的郭粉，既然郭已經不選了，就回到藍軍，目標一致下架蔡英文，必須團結再團結，沒有分裂的本錢，郭粉則是以大局為重。韓粉也不要有任何的謾罵言論，減少兩邊對立。也希望郭台銘站出來支持國民黨提名的韓國瑜，“中華民國”派一定要有遠見，為“中華民國”做事，讓青天白日得以重現。