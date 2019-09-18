智能生活：航天“硬核”技術知多少？

中評社北京9月18日電／借鑒月球車技術的智能巡檢機器人、能自主進行消防巡檢並預警的滅火機器人、安裝了微型太陽電池的智能太陽鏡……正在上海舉行的第21屆中國國際工業博覽會上，中國航天科技集團上海航天技術研究院共有50多件展品登台亮相。智能生活的背後，航天“硬核”技術真不少。



個頭小本領大的“智巡者”



保障電力系統安全，離不開對變電站的實時監控、檢查和維護。傳統主要依靠人工方式，巡檢工人勞動強度大、工作效率低，在惡劣環境下還有安全隱患。



利用航天技術優勢，上海航天技術研究院805所2018年啟動了電力系統用智能巡檢機器人項目，此次展示的就是第一代機器人樣機“智巡者”，目前已完成自動巡視多輪測試，其能力與可靠性得到充分驗證，即將入駐電站開展示範應用和入網取證。



展台上，六輪驅動的“智巡者”，看上去好似一輛黑色的迷你裝甲車。個頭雖小，本領卻很大，可在變電站、化工廠、機場、港口碼頭等場所內，實現智能巡檢任務。



考慮到變電站的地形可能很複雜，航天人員借鑒在月球上表現優異的“玉兔”月球車底盤結構——“六輪主副搖臂式結構”技術，為“智巡者”設計了功能強大的底盤；採用激光定位與自主導航技術，模擬人的方向感，讓“智巡者”實現自主移動；利用智能圖像檢測、智能紅外測溫等技術，模擬人的視覺和觸覺，讓“智巡者”實現自主避障。



“智巡者”還可以自我識別“饑餓狀態”並主動“補充能量”。當檢測到電量低，自動無線充電功能可以使“智巡者”到達指定的充電地點，自動充電。

