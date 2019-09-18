大阪知事和市長提及大阪灣排放福島一核處理水

中評社香港9月18日電／關於東京電力公司福島第一核電站含有放射性物質的處理水，日本大阪市市長松井一郎和大阪府知事吉村洋文17日接連提及在大阪灣進行排放的可能性，指出條件是中央政府確認從科學角度來看不會破壞環境等。松井在市政府對媒體稱，“完全不會破壞環境的東西應該由整個國家進行處理。如果將其運過來並排放，也是有可能的”。



共同社消息，前大阪市長橋下徹在推特及電視節目中提起接納處理水的問題，指出“如果（中央政府允許排放入海的）方針敲定，吉村知事或許會在大阪灣排放”。



松井提出：“希望組建包括科學家的專家驗證委員會，請他們以科學根據顯示（處理水的輻射）低於自然界的水平。”他還表示如果能確認沒有影響，未必需要獲得周邊地方政府的同意。



吉村在記者會上稱：“不能假裝沒看見。若被中央政府要求協助，則將予以配合。”他還稱環境相小泉進次郎對於排放入海態度謹慎，“如果心繋（災區）就不會遭到指責，但即使被嫌棄也應該去做。希望小泉以在家鄉橫須賀（神奈川縣）也要排放的心態著手去做。”



關於兩人的發言，小泉在福島縣磐城市接受採訪時提及處理水的處置方法正在由政府小委員會進行探討，僅表示“目前討論正在進行之中，不能有不主管此事的人輕率發言，傷害漁民等相關人士的情況”。他還稱：“如果有機會見到松井市長，想聽聽（他的想法）。”



正在福島縣近海嘗試開展限定海域和魚種的捕魚作業的相馬雙葉漁協負責人立谷寬治質疑稱：“大阪灣的漁業相關人士同意了嗎？理應不是那麼簡單的問題。”



大阪府曾在時任知事橋下的主導下，2011年宣佈接納東日本大地震的災害廢棄物。截至2013年9月，通過大阪灣填埋工程共計處理了約1.5萬噸。