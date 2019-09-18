霍英東，一面愛國愛港旗幟

中評社香港9月18日電／從衝破禁運到投資興業，從現代化賓館到公路橋樑，從為中國重返國際體壇奔波到成立體育基金，已故全國政協副主席霍英東一直對祖國赤膽忠心，胸懷大局，畢生追求祖國強大，人民幸福。近日，霍英東家族成員接受中新社記者採訪時，談到了霍英東留下的寶貴精神財富。



新中國舉步維艱的成立初年，在西方國家對中國實施全面禁運、港英當局武力“緝私”的情況下，霍英東在香港組織了規模龐大的船隊，為祖國運送了大量急需物資，為抗美援朝和新中國建設作出重大貢獻。



霍英東生前曾回憶這段不平凡的歲月：“回首往事，我為自己當時能有勇氣去從事這種生意，而這種生意又能幫助自己的祖國而感到榮幸和自豪。”



上世紀70年代末，國家改革開放伊始，外資大多猶豫觀望，以霍英東為首的一批港商響應號召，敢為天下先，率先回內地投資興業。1979年，在廣東投資興建中山溫泉賓館，就是他邁出的第一步。中山溫泉賓館也是國內首家合資賓館。



在“試水”中山溫泉賓館成功後，霍英東便與廣州市政府攜手合作，在廣州珠江河畔投資興建國內首家五星級酒店——白天鵝賓館。



彼時內地物資與人才匱乏，霍英東在興建白天鵝賓館期間卻大膽提出“三自”方針——自己設計，自己施工，自己管理。他期望靠“三自”建設、經營好賓館，反映中國人民的志氣和能力。



1983年2月，白天鵝賓館正式四門大開，迎接八方來客。霍英東次子霍震寰說，“兩家賓館的成功，讓人們看到了改革開放由理想變為現實，很多過去認為不能做、不敢做的事原來都是可以做，而且可以做得很成功。”