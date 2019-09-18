卓榮泰：希望呂秀蓮不要被有心人操弄

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮昨天登記連署參選2020，民進黨主席卓榮泰上午特別拜會呂，兩人會面約1小時。呂會後表示卓提及希望她不要被某政黨操弄，卓榮泰下午不願明說是哪個政黨操弄，他只說，我們話差不多，就是不要被有心人操弄。“對於結果有利或不利的政黨，他們一定會去操弄，希望不要被這個黨操弄”。



呂秀蓮接受喜樂島聯盟推薦，登記成為公民連署的獨立2020候選人，17日並出席喜樂島聯盟主辦的記者會，宣布副手搭檔為前南投縣長彭百顯，“呂彭配”以打造“台灣4.0”，建立和平中立喜樂島為主要訴求。



卓榮泰是在民進黨進行最後一波民進黨區域“立委”提名記者會後，做上述表示。



卓榮泰表示，我們現在努力是政黨團結合作的氣氛，早上跟呂秀蓮會面也是其中一部分，團結合作要感謝台聯在新北市汐止、台北市信義松山等地區願意共推，時代力量雖然兩位“立委”離開了，但也是我們合作對象。綠黨在桃園平鎮選區也能夠支持民進黨提名的蔣絜安，與社民黨也持續保持溝通，期待站在台灣派思考未來。



卓榮泰說，當大家都在猜郭台銘選不選時，先傳出呂秀蓮要選的消息，他就打電話給呂，表達連署工作是非常繁雜的工作，相當大的工程，不希望這樣的連署被政黨負面操弄，更重要是請教呂“副總統”，我們已經召喚很多年輕朋友，正在積極努力改變，希望大家看到這個黨往好的方向走。



他表示，呂是我們敬重領袖之一，希望在黨立場上跟她保持溝通，對黨有意見都願意聆聽改進，接下來動作希望站在台灣派、“中華民國”派、“中華民國台灣”派的立場，虛心請教呂秀蓮。

