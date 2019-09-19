中評鏡頭：探訪長城腳下最“洋範兒”的鄉村

北溝村書記王泉（中評社 林艷攝） 中評社北京9月19日電（記者 林艶）紅磚灰瓦、石磊院墻、滿山栗子，院子錯落有致、街道一塵不染的北溝村位於北京懷柔的西北部，隨意走進一家小院都有別樣的風情特色，既有簡約的北歐風，也有泉水聲、滿園瓜果的中式田園風等。在院子裡賞賞花、摘摘梨子、逗逗兔子，大自然的親近感足以讓都市人消釋心中的壓力。這裡優美的環境吸引了15戶外國友人在此居住、經商，甚至荷蘭國王、以色列總理、比爾蓋茨父母訪問中國時還特別到北溝村吃上一碗“80元”的面。中評社記者日前也探訪了這個神秘的小村莊。



據介紹，北溝村面積3.22平方公里，全村138戶，365口人。在村委會的宣傳墻上，貼滿了各項榮譽：全國文明村鎮、中國孝心示範村、中國最有魅力休閑鄉村、北京市魅力鄉村等。除了當地的居民以外，北溝村還吸引了30戶外來人口租住這裡的土地。他們中，有的是在北京市區工作的高級打工者，節假日到這休閑放鬆；還有一些是外國友人看中了長城腳下北溝村的商機，他們將租來的院子改造成民宿，然後交給專業的公司進行經營，每年利潤高達1000萬。當然，北溝村的租金也不低，是懷柔幾個村莊中最高的，菜地的租金每年2萬元一平米，院子則是30萬一年。儘管如此，依然是供不應求。究竟是什麼魅力吸引了這麼多的外國人還有各地的客人到這個村子呢？



在北溝村擔任村書記15年的王泉告訴記者，這主要有三個原因，一是北溝村位於長城腳下的獨特地理位置，二是村裡的環境維護的非常好，三是村民的素質非常高。其中，有一對美籍夫婦就看中了這裡的環境，他們將村裡一處廢棄的瓦廠租下來，改造成了洋溢著藝術氣息的鄉間小酒店。他們保持了瓦廠原有的石頭房架構，同時強化了長城的元素，讓遊客們不論是躺在床上還是坐在洗手間裡都能看到長城和夜晚的星空。瓦廠酒店一共有25個標間，普通標間一晚2200元，主席套房3980元，會議室一天8000元。同時，酒店還有一個能容納下150人的西餐廳，吸引了不少外國遊客到這裡用餐。儘管每晚的住宿費都很高，但低碳環保貼近自然的理念仍然吸引了大量的遊客入住，其中60%的客人是中國人，世界五百強巨頭很多人在這開會。外國人的理念和思想也影響了當地的居民，他們也學著把自己的院子打造成民宿，在院子裡種上瓜果、花草，打理得幹乾淨淨，熱情地歡迎遠道而來的客人在這裡休閑放鬆。



漫步在北溝村，除了田園寧靜的愜意外，另一個感受是整潔乾淨。在馬路上可以看到一個個用於垃圾分類的小鐵皮箱，裡面有三個垃圾桶，分為可回收、不可回收以及廚餘。每天上午有兩個人專門將這些垃圾收到垃圾站進行二次分類。當然，環境衛生的整潔維護和北溝村的村民素質不可分割。據王泉介紹，為了提升村民的素質，村委會每周六晚上組織村民們觀看弟子規、三字經、論語、禮儀等傳統文化的視頻，過去只要堅持兩個小時的村民就可以獲得毛巾、肥皂或者是洗衣粉、油、洗髮水等。這些傳統禮儀的學習對村民們的影響很深，尤其是心態的平和。



當然，北溝村的好福利也讓村民們充滿了幸福感。據王泉介紹，孩子在中心小學上學，周一到周五免吃飯、免學費、免住宿。70歲以上的老人，每天有兩餐的免費餐供應，確保四菜一湯。另外，老人每個月還可以在這裡享受一次免費的理髮和量血壓。18歲以上的村民每年繳交160元的醫保，看病最多可以報銷20萬，到鎮上看病可以報銷70%。



在村裡的公交站等地也能看到村民賣一些自己果園裡種的果子，但他們從不強買強賣，而是微笑著與你分享，邀請你嘗一嘗，買不買都沒關係，這讓很多過往的遊客感到非常地舒心。俗話說：“最美的風景是人”，北溝村村民的高素質和祥和的心態所展現出的風貌也成為了北溝村的一道亮麗風景線，吸引著來來往往的客人。

