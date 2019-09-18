亞行：中國仍是新興東亞地區規模最大的債券市場

中評社北京9月18日電／亞洲開發銀行（亞行）18日發布的《亞洲債券監測》顯示，2019年第二季度新興東亞地區的本幣債券市場規模仍在穩步擴增，中國仍是該地區規模最大的債券市場。



亞行所稱的新興東亞地區包括中國、中國香港、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。



據亞行的統計數據，截至6月底，新興東亞地區未清償本幣債券總計達15.3萬億美元，較今年3月底和2018年6月底分別上升3.5%和14.2%。與此同時，由於增加了政府債券發行力度、恢復公司債券發行工作，新興東亞地區第二季度債券發行總量達到1.6萬億美元，環比增長12.2%。



截至6月底，新興東亞地區未清償本幣政府債券達9.4萬億美元，同比上漲13.6%。公司債券存量為5.8萬億美元，同比增長15%。



中國仍是新興東亞地區規模最大的債券市場，季度環比增速最高。按本幣計算，人民幣債券市場季度環比增長4.0%，增至11.512萬億美元。截至6月底，人民幣債券市場占新興東亞地區本幣債券市場的75.3%。隨著中國地方政府加快發行和使用專項債券以支持經濟增長和金融基礎設施及其他開發項目，地方政府債券存量每季度增長5.4%，增速為中國所有債券類型之首。



截至6月底，隨著公司增發債券以進行債務再融資，中國公司債券市場增至4.065萬億美元（按本幣計算），季度環比增長3.6%。



亞行首席經濟學家澤田康幸表示：“新興東亞地區的外國投資保持平穩，該地區各國政府應當做好持續深化本幣債券市場的工作，從而擔任起本地可靠資金源的角色。”



亞行是區域性政府間金融開發機構，總部位於菲律賓首都馬尼拉，現有68個成員，其中49個來自亞太地區。



（來源：中國新聞網）