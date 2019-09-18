印度比哈爾邦至少17人因雷擊死亡

中評社北京9月18日電／據印度媒體18日報道，在過去一天內，印度比哈爾邦多地發生雷擊事件，導致至少17人死亡。



據印度媒體Zee新聞網站報道，在過去一天內，比哈爾邦多地遭遇暴雨天氣並發生雷擊事件，目前已導致至少17人死亡，其中包括多名婦女和兒童。



每年6月至9月是印度季風雨季，暴雨雷電天氣多見，並經常發生洪水及泥石流等災害。今年7月下旬，比哈爾邦發生雷擊事件，導致36人死亡，另有20多人受傷。



（來源：新華網）