【
大
中
小
】 【
打 印
】
印度比哈爾邦至少17人因雷擊死亡
http://www.CRNTT.com
2019-09-18 17:47:18
中評社北京9月18日電／據印度媒體18日報道，在過去一天內，印度比哈爾邦多地發生雷擊事件，導致至少17人死亡。
據印度媒體Zee新聞網站報道，在過去一天內，比哈爾邦多地遭遇暴雨天氣並發生雷擊事件，目前已導致至少17人死亡，其中包括多名婦女和兒童。
每年6月至9月是印度季風雨季，暴雨雷電天氣多見，並經常發生洪水及泥石流等災害。今年7月下旬，比哈爾邦發生雷擊事件，導致36人死亡，另有20多人受傷。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄軍將出動40多架戰機赴印參加俄印聯合軍演
(2019-09-18 10:45:33)
中國萬噸塢登艦現身印度洋 印派反潛機追蹤
(2019-09-17 18:17:55)
印度經濟刺激政策短期難見成效
(2019-09-15 16:33:36)
伊朗首度承認火箭爆炸 稱技術故障所致
(2019-09-04 12:10:05)
俄外長：俄印樂見擴大先進武器生產合作
(2019-08-29 10:22:39)
觀察：結構性問題制約印度經濟增長
(2019-08-22 17:37:30)
印度增購36架飆風戰機 莫迪抵法與馬克龍談
(2019-08-22 16:43:08)
印度：“月船2號”將於20日切入月球軌道
(2019-08-20 14:50:55)
貿易戰後越來越多印度公司擁抱中國
(2019-08-20 14:02:47)