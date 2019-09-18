民進黨通過最後一波艱困選區“立委”提名

左起，卓榮泰、周江杰、張銘祐、賴品妤、阮昭雄、蔡沐霖、羅文嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月18日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中執會通過最後一波的艱困選區“立委”提名，通過徵召僅27歲、有“太陽花女戰神”之稱的賴品妤參選新北市第十二選區，由於該選區現任“立委”是時代力量“立委”黃國昌的選區，時力已經提名黃的助理賴嘉倫參選。賴品妤之前是退出時力的“立委”林昶佐的助理，該選區形成黃國昌與林昶佐的助理對決。該選區國民黨提名李永萍。



民進黨下午召開中執會，確認最後5個艱困選區“立委”布局，決定新北市汐止區徵召“太陽花女戰神”賴品妤，台北市第八選區徵召現任台北市議員阮昭雄、新北市第九選區徵召卓榮泰特助蔡沐霖、新北市第十一選區徵召目前是媒體評論員的張銘祐、新竹縣第一選區徵召目前擔任民進黨發言人周江杰。另外，雲林縣第一選區（海線）原獲提名的許忠富同志因故發表聲明退選，中執會同意徵召蘇治芬代表本黨參選。



台北市文山區方面，歷經好幾個禮拜討論，原本欲提名現任蘇系市議員王閔生，但王最後聲明不接受徵召，最後確定徵召身兼蔡英文競選連任發言人的市議員阮昭雄，挑戰國民黨“立委”賴士葆。



賴品妤今年才27歲跟時代力量關係密切，但隨著林昶佐退出時力，賴品妤也將與時代力量“立委”黃國昌助理對決。她在參選聲明提到汐止選區不是跳板，媒體詢問是否意有所指，她則說，這一席是關鍵一席，她覺得是台灣人跟中國代理人戰爭，是非常重要的一席，黃國昌助理是很優秀的人，但是這一席是要她選才會贏。



新北市新店確定徵召媒體人張銘祐，挑戰國民黨“立委”羅明才；中永和選區則派出民進黨主席卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨的資深“立委”林德福，而新竹縣第1選區則徵召黨發言人周江杰出戰對戰現任國民黨“立委”林為洲。



由於今天是區域“立委”最後一波提名，卓榮泰最後表示，雖然時間稍微晚了，但是對於提名小組感到尊敬與感謝，過去黨部曾經辦過民主小草，曾經找過刺客，這次提名的70位區域“立委”參選人是台灣捍衛戰士。



卓榮泰說，民進黨一定要改變，不改變會重複去年失敗，要有新的力量加進來才能改變，再過幾天是黨慶活動，離選舉整整還有15周，要訂定百日計劃，必須讓各地競選總部與黨部合為一體。要讓參選人感受到創黨精神，任何價值透過選舉為黨說明爭取信賴，我們有能力翻轉必定取勝。



她也說，現在“總統”選戰居於穩定，但對手到底在集結還是分裂，我們也還搞不清楚，但相信他們是糾結的。我們經歷提名之後，要凝聚最團結的氣勢。