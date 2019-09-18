IMF新掌門將面臨哪些挑戰？

中評社北京9月18日電／國際貨幣基金組織（IMF）日前宣布，世界銀行首席執行官、保加利亞人克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）是下任總裁的唯一提名人選。接下來，IMF執董會將根據程序推進下一步驟，並致力於在10月4日前盡快完成遴選程序。如無意外，格奧爾基耶娃將成為第一位來自東歐的IMF總裁，也是繼拉加德之後的第二位IMF女總裁。



在公布格奧爾基耶娃為唯一提名人選前，IMF通過關於取消總裁年齡限制在65歲的提議。在外界看來，這是IMF為現年66歲的格奧爾基耶娃接任拉加德“開綠燈”。



格奧爾基耶娃是科班出身的經濟學家，一直在推動健全的經濟政策、可持續發展、性別平等和減貧等方面走在前列。格奧爾基耶娃豐富的經歷為其執掌IMF提供了豐富經驗，但挑戰也隨之而來。



分析人士認為，在全球經濟放緩、世界經濟格局變化、潛在風險加大背景下，IMF及新任總裁面臨三大挑戰。



一是全球經濟放緩，IMF需協調各國避免政策外溢性的破壞。



中國國際貿易學會專家委員會副主任李永接受中新社記者採訪時表示，IMF的一項重要職能是穩定全球經濟，避免經濟和金融危機、經濟活動的大規模變動以及金融市場的過度波動。當前國際金融體系出現震蕩，美國貨幣政策的外溢效應對全球產生影響。IMF需要協調各國避免政策外溢性的破壞，及時在各主要經濟體之間斡旋，為全球經濟穩定做出貢獻。



二是世界經濟格局變化，IMF需適應變化反映新興經濟體訴求。



中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫指出，IMF成立時更多以發達經濟體為主導，而當前國際經濟協調治理體系需要反映新興經濟體的訴求。從目前看，IMF並沒有充分反映這一需求。這種需求和既有秩序不協調、不匹配導致全球動蕩、摩擦加劇。如何更好服務全球經濟發展，IMF需要作出調整。



三是潛在風險加大，IMF需識別風險，及時預告，推動作出調整。



IMF代理總裁大衛·利普頓（David Lipton）在布雷頓森林體系75周年紀念會議上指出，IMF需要適應新技術的需要，識別新技術下的潛在風險，如數字貨幣可能導致新的壟斷企業，可能衝擊較為弱勢的貨幣和美元化的擴張。此外，不平等加劇，腐敗問題，氣候變化等問題如不及時採取行動，也將給世界帶來嚴重的經濟後果。



中國支持多邊貿易體制，推動建設開放型世界經濟。IMF主張通過多邊和規則導向的安排推動實現經濟和金融穩定，在這一點上，中國與IMF有著共同的訴求。但也應看到，IMF並未充分反映中國和其他新興經濟體的需求，存在需求和既有秩序不協調、不匹配的問題。



李永認為，中國支持多邊體系，首先中國希望IMF在全球發揮協調穩定的作用，其次也希望在改革中更平衡體現不同發展階段國家的利益。發展中國家在金融資源上處於弱勢，IMF應考慮欠發達國家的需求，包括幫助它們建立成熟的貨幣政策體系，尤其是在一些國家面臨經濟動蕩的時候，能夠有效幫助渡過難關。



中國商務部國際貿易經濟合作研究院區域經濟合作研究中心主任張建平指出，IMF是布雷頓森林體系的重要成果，是全球金融政策溝通、協調的平台，IMF應與時俱進，發揮政策的引領性和有效性。實現這一點，需要IMF協調多方利益，著眼於成員國共同的關切，更重要的是IMF要跳出國家和地區的視野，保持客觀和公正。



受訪專家指出，IMF希望保持持續的影響力，就需要具備適應變化的能力。其中包括：隨著中國和其他經濟體的崛起，IMF成員國的作用和利益在快速變化；隨著金融科技的迅速發展，IMF需要識別風險，做好採取行動的準備；隨著逆全球化趨勢抬頭，IMF需要堅定推動多邊合作。



（來源：中國新聞網）

