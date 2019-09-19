林郁方：韓粉要讚美郭台銘　別再講風涼話了

林郁方接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月19日電（記者 張嘉文）針對鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020大選連署登記，中國國民黨2020參選人韓國瑜的選情是否會有變化？國民黨前“立委”林郁方向中評社分析，這陣子國民黨氣勢不強，是因為國民黨情況不明朗，很多人以為還會有第二組人出來選，支持者就不願意表態，現在這樣的變化，郭粉很多人會回來投韓，除非我們讓人家很不爽，除非韓粉還在不停攻擊郭，否則很多郭粉會回來投韓。



郭台銘自國民黨2020初選落敗後醞釀獨立參選，傳出會和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以及前“立法院長”王金平結盟角逐2020，郭12日大動作退出國民黨，更被外界視為獨立參選起手式。



但郭台銘在“中選會”受理2020連署參選截止日前一晚，16日深夜發布聲明，再三思考後，決定不參與2020連署競選。



此次代表國民黨角逐台北市第五選區（中正、萬華區）“立委”的林郁方，對此狀況向中評社表示，現在最重要的，就是眾韓粉們不要再去攻擊郭台銘，尤其不要去講風涼話，因為郭就某點來講是自己人，郭決定不選，也是因熱愛“中華民國”，不願看到蔡英文繼續當選，憑這點就要感謝他。



尤其郭台銘在國民黨最困窘的時候借了新台幣幾千萬給國民黨，台灣有錢人很多，但有多少人願意像他這麼慷慨，即使國民黨已還錢了還是要感謝，且為了讓韓國瑜選得比較容易，也應該去讚美郭，所以不管道義上或情感上，都要去讚美郭，不要再去講風涼話。



林郁方說，韓粉就某點來講，替韓國瑜惹了很多麻煩，常常過分熱情，過分攻擊國民黨其他的人，造成內部團結受到很大挫折，譬如郭台銘當時要出來參加初選，很多人去罵馬英九和郝龍斌，但最後郭不選，還是馬郝去勸的，所以大家看遠一點，朋友多一點敵人少一點，這是選舉最重要的事。



至於回歸藍綠對決，對韓國瑜選情是否比較不利？



林郁方說，他不這樣認為，因為國民黨之前情況不明朗，支持者就不願意表態，他研判郭粉很多人會回來投韓國瑜，除非我們讓人家很不爽，除非韓粉還再不停攻擊郭，否則很多郭粉會回來投韓，畢竟郭粉會支持郭，很多就是國民黨的朋友甚至是國民黨人，這是比較好的變化，要好好利用。



而郭台銘不選，是否讓很多國民黨“立委”參選人鬆一口氣？



林郁方說，因為郭台銘是支持“中華民國”的，也帶著國旗帽進出白宮，到日本也是，所以一些國民黨支持者，或是“立委”參選人對郭是有好感，如果郭決定參選，很多“立委”參選人蠻辛苦的，因為如只有掛跟韓國瑜的照片，郭粉就會罵，就會說不投票。



那現在郭台銘不選，就要爭取他回來國民黨，讓郭在競選上幫韓國瑜，這樣的發展，“立委”比較好選，因民眾不需要在韓郭間做選擇，現在大家目標就是下架民進黨，讓“中華民國”贏，因此怎麼讓得到郭本人的支持，讓郭粉願意支持韓，是韓現在要很冷靜去思考的方法。



另外傳出郭台銘可能要自推人馬參選“立委”？



林郁方表示，所以國民黨要跟郭台銘趕快恢復關係，建立更好關係，這樣即使他們也推人選“立委”，可能數目不會那麼多，用的力道也不會那麼猛，沒有推選的地方，可能也願意支持國民黨的候選人，所以要與人為善不要交惡，這比較重要。