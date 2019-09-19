兩岸電商協作論壇舉辦　張鴻銘：關鍵要聯盟

張鴻銘在兩岸電商協作高峰論壇上致辭。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月19日電（記者 沈而忱）9月18日，“新機遇 新連接 新融合”兩岸電商協作高峰論壇暨“就愛你”兩岸電商台灣精品購物活動啟動儀式在杭州舉行，來自海峽兩岸的企業、機構，圍繞促進兩岸經濟交融合作、以電商推動更多台灣產品進入大陸市場等話題，進行了討論交流。兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組大陸方召集人張鴻銘在致辭時表示，電子商務必將成為兩岸商貿及產業溝通的重要渠道，為了發展新型的電商模式，兩岸要成立電商協作聯盟以求高效溝通、共享新機遇。



張鴻銘談到，兩岸朋友相聚杭州，共同交流和探討兩岸電商發展的機遇，是兩岸經濟交流、文化交流、情感交流的好機會。電子商務正在深刻改變人們的消費行為，正在成為中國和世界經濟的新興力量。



中國電子商務研究中心的數據顯示，從2016年至2018年，大陸的跨境電商交易規模由6.3萬億，增加到9.1萬億，跨境電子商務的規模已躍居世界第一，預計2019年的交易規模會超過10萬億。張鴻銘據此指出，以跨境電商、社交電商為代表的新型電子商務，有巨大的發展潛力，兩岸的產業合作呈現出深度融合的趨勢，也出現了新的發展方向。



張鴻銘表示，兩岸企業合作開發，將會成為兩岸共同提升國際競爭力的必然途徑。在這樣的發展態勢下，新型電子商務必將成為兩岸商貿及產業溝通的重要渠道。他讚揚這場論壇的重要意義，認為論壇為兩岸提供了面對面交流的機會，讓台灣企業搭上大陸電商創新的快車。他指出，新型的電商發展，還需要一個高效的溝通，所以本次高峰論壇的核心意義，就在於讓兩岸的電商代表共同加入兩岸電商協作聯盟，通過聯盟合作，讓更多的兩岸企業共享電子商務快速發展的新機遇，共同走出一條兩岸產業融合發展的新路子，聯手提升兩岸經濟在全球市場上的競爭力。



最後，張鴻銘衷心寄語，希望兩岸企業就攜手並進，相信屬於兩岸的電商時代就要到來。

