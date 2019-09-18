台商關切中共代理人修法　陳明通：請放心

台商關切中共代理人修法，陳明通在海基會的秋節台商座談請大家放心。(中評社 資料照) 中評社台北9月18日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨15日舉行盛大台商中秋節聯誼活動後，海基會18日發布新聞稿表示“2019大陸台商秋節小型座談會”已在中秋節前後圓滿落幕。本次活動台商普遍關切“禁止中共政治代理人”修法的議題，也感受到海基會為台商所做的努力。台商表示修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義。海基會姚人多秘書長在會中特別針對目前的進展，以及海基會所做的努力向台商說明，希望能化解台商疑慮。



針對台商對中共代理人修法的疑慮，陸委會主委陳明通在會中公開請台商放心，對台商訴求給予正面回應。



馬英九執政時期海基會每逢三節都會舉辦台商聯誼茶會，馬英九也親自出席，蔡英文執政後，201年起將端午、中秋兩大節日的台商聯誼活動改為小型座談會，今年比照辦理，且採閉門方式，未公開接受採訪，僅於事後發布新聞稿，亦未具明舉行日期，與國民黨日前熱鬧舉辦台商聯誼的盛況形成強烈對比。



海基會新聞稿如下：



海基會表示，本次台商活動共舉行2場次小型座談，出席總人數逾300人，其中台商約150人，除台企聯李政宏總會長及幾位台企聯常務副會長、片區負責人等重要幹部出席外，各地台商協會會長也踴躍參與。



本次活動主要內容包括“東南亞國家投資說明會”、“台商座談”以及“聯誼晚宴”三個部分。“東南亞國家投資說明會”由“經濟部”投資業務處規劃，分別邀請泰國、緬甸、印尼、越南、菲律賓等5國駐台官員、外貿協會代表以及當地台商簡報並分享投資經驗。



“台商座談”分別由“經濟部”與“財政部”就“投資台灣三大方案簡介”及“境外資金匯回管理運用及課稅條列”進行說明，鼓勵台商回台投資，其後舉行交流座談，聆聽台商意見。



海基會張小月董事長全程主持兩場次活動，陸委會陳明通主委、“經濟部”沈榮津部長、“財政部”阮清華次長以及陸委會邱垂正、陳明祺、李麗珍副主委等首長，也都抽空參加活動，突顯政府對台商的重視與關懷。



座談會上，台商普遍關切“禁止中共政治代理人”修法的議題，也對海基會為台商所做的努力表示肯定。台商認為修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義，化解台商疑慮，也希望海基會能持續反映台商心聲，協助台商、為台商爭取權益。



海基會姚人多秘書長在會中表達海基會已盡一切努力為台商反應心聲，也與相關部門作溝通與說明，政府相關單位都了解台商的疑慮。陸委會陳明通主委也公開請台商放心，對台商訴求給予正面回應。



此外，台商也關心明年大選及春節兩岸航班與機票問題，對兩岸重複課稅、增進兩岸青年交流等議題表達意見。



海基會強調，本次活動是依台商的實際需求量身打造。為讓台商出席更具彈性與便利，本次活動規畫2個場次，採小型、不公開型式辦理。另參考台商反映希望協助瞭解新南向國家投資環境與政策，本次活動也首度安排東南亞國家投資環境說明，獲得台商好評，各地台商出席踴躍。除台企聯李政宏總會長和幾位台企聯常務副會長外，還有很多指標性台商協會會長，也返台共襄盛舉。