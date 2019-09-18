外交部：越方應立即停止單方面侵權活動

中評社北京9月18日電／2019年9月18日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



第16屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會將於9月21日至24日在廣西南寧舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正和東盟有關國家領導人將應邀出席開幕式等活動。



問：據報道，9月17日，美國務院發言人稱，所羅門群島決定結束與台“外交關係”，中方持續壓縮台國際空間及改變兩岸現狀，美對此感到失望。所決定同中國建交後，美副總統彭斯拒絕會見所領導人討論發展合作問題。中方對此有何評論？



答：世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是歷史事實，也是國際社會的普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界178個國家建立了正式外交關係。



中方對所羅門群島政府作出承認一個中國原則、同台灣當局斷絕所謂“外交關係”並同中國建交的決定表示高度讚賞。我們支持所羅門群島作為主權獨立國家自主作出這一重要決定。



美方早在1979年就在一個中國原則基礎上同中國建立了外交關係，有什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定來說三道四？這是不是在干涉所羅門群島的內政？國際社會對此看得清清楚楚。



關於美國副總統彭斯拒絕會見所羅門領導人的問題，你應該去問美方。美方如果真心地關心太平洋島國，就應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒、粗暴地干涉島國的內政。



我們敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。



問：美國認為聯合國安理會有必要就沙特石油設施遇襲一事進行討論。中方怎麼看？



答：我們已多次闡明中方在該問題上的立場。



中方譴責這起針對沙特石油設施的襲擊事件，反對任何針對平民和民用設施的襲擊，呼籲有關方面避免採取導致地區局勢緊張升級的行動。中方也將就事態進展同有關方面保持溝通。



問：委內瑞拉政府與部分反對派簽署了旨在解決當前委國內有關問題的協議，並建立“國家對話機制”。中方對此有何評論？



答：中方一直高度關注委內瑞拉局勢，在解決委內瑞拉問題上的立場是一貫和明確的。我們始終堅持維護《聯合國憲章》和國際關係基本準則，堅持尊重委內瑞拉人民自決權，同時我們也支持一切有利於政治對話解決的努力。



問：在菲律賓一次針對打擊投資欺詐的突擊行動中，300餘名中國公民因涉嫌從事網絡賭博被抓捕。你能否介紹更多情況和細節？



答：據中國駐菲律賓大使館了解，9月16日，約300餘名中國公民在菲律賓一家網絡賭博公司因涉嫌非法就業被菲律賓移民局抓扣。中國駐菲使館正與菲方保持密切聯繫，要求菲方依法公正處理，保障涉事中國公民的人道主義待遇和合法權益。



我想強調，我們一直要求在外國的中國公民遵守當地法律法規，辦理合法的居留和工作手續，不參與賭博或從事與賭博相關工作。



問：越南外交部發言人黎氏秋姮就中國“海洋地質八號”調查船隊“繼續侵犯”越南專屬經濟區和大陸架的情況，以及越南採取的回應舉措時表示，越南堅決反對中國“海洋地質八號”調查船隊“繼續嚴重侵犯”根據《聯合國海洋法公約》所規定的越南海域的主權權利和管轄權。黎氏秋姮還稱，“任何妨礙越南在本國水域開展油氣勘探工作的行為都違反了國際法”。中方對此有何評論？



答：中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島萬安灘附近海域擁有主權權利和管轄權。對此，中方擁有充分的歷史和法律依據。



越南方面自今年5月以來一直在中國萬安灘海域開展單方面油氣鑽探作業，嚴重侵犯了中方權益，違反了包括《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》在內的中越雙邊協議、《南海各方行為宣言》第五條以及《聯合國海洋法公約》相關規定。越方應立即停止單方面侵權活動，使有關海域恢復和諧安寧。



中方在南海中國管轄海域有關作業合法合理，無可非議。中方願繼續與越方一道，通過友好協商妥善處理有關問題。



問：美國官員稱，美國總統特朗普下周在聯大期間可能會提及新疆人權問題，彭斯副總統下周一還將舉行有關宗教自由的活動。中方有沒有警告美方不要在聯合國提及相關議題？



答：我暫時沒看到這個消息，需要再核實一下。



我想指出的是，即將舉行的第74屆聯大一般性辯論，為國際社會圍繞事關世界和平與發展的重大問題進行討論提供了重要的平台和契機。世界各國應該充分利用這個機會和場合，就如何推動解決國際和地區熱點問題、應對各種全球性挑戰，特別是就如何維護多邊主義、完善全球治理、反對單邊主義和保護主義以及抵制霸凌行徑進行討論。如果有國家在這個場合對別國事務說三道四，企圖干涉別國內政，他們的圖謀不得人心，也不會得逞。



問：本周二，一些香港“民主示威者”請美國議員向中國政府施壓。在這些人當中，何韵詩表示這並不是要求外部勢力干預使香港獨立，而是希望爭取人權與民主。中方對此有何評論？



答：我們已經多次就類似問題作出回應。我想重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們敦促美方及其他有關方面不要插手香港事務，不要干涉中國內政。同時，我要警告某些人，任何挾洋自重、反中亂港的圖謀注定是徒勞的，也注定是要失敗的。



問：關於中國購買美國大豆、豬肉及其他農產品，中方近期還在採購有關產品嗎？



答：商務部新聞發言人高峰上周四在記者會上已經就此回答了記者提問。我沒有新的信息可以補充。