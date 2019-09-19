王金平與沼田幹夫談外交　親民黨秘書長作陪

王金平臉書發文，願為台灣的外交盡心力。（取自王金平臉書） 中評社台北9月19日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平一直以“隨著因緣走”來回應是否“參選到底”，他18日晚間在臉書發文，藉著與日本台灣交流協會代表沼田幹夫會面，王金平認為台灣與其他國家的官方往來受到很多限制，希望能為外交資源的一部分，成為爭取國際支持的橋樑。



日本駐台代表沼田幹夫預訂10月卸任返回日本，18日近午拜會他在“立法院”的老朋友、王金平與親民黨秘書長兼“立院”黨團總召李鴻鈞，3人會後餐敘，由王、李為沼田餞行。



王金平晚上以“溫柔堅定推外交、腳踏實地拼國政”為題在臉書發文，他提到台日關係，台灣去年底公投反對日本核災地區食品輸入，因為這是台灣全體公民的共識，因此台日經濟夥伴協議（EPA）沒辦法簽署、核災食品無法解禁送到台灣來。



他表示，為了尊重民意，得等公投時效過後，政府再重新處理，希望未來能有科學依據運作來做解決，讓雙方的經濟夥伴協議能夠順利簽署，這對“兩國”的經濟、投資及貿易都有非常正面的幫助。



他指出，除此之外，台灣與日本不論在經貿往來、觀光或是漁業協議的落實、教育、文化各方面交流都有不錯的成果，尤其漁業協議進一步促進台日漁業合作、雙方關係深化，維護東海和平穩定。



王金平說，路一直都在，他能做的就是繼續向前，一步一腳印，穩穩地、踏實地走，就像他44年前決定踏入政壇時那樣篤定；或許台灣與其他國家的官方往來受到很多現實因素的限制，但為了台灣的生存，他願不分彼此地成為外交資源的一部分，成為爭取國際支持的橋樑。