中評關注：呂秀蓮參選對民進黨有威脅？

呂秀蓮登記連署參選2020，卓榮泰拜會。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮搭配前南投縣長彭百顯登記連署2020大選，民進黨主席卓榮泰隔天馬上就到呂辦拜會，兩人深談將近1個小時。呂秀蓮登記參選真的威脅到民進黨嗎？其實現在評估呂參選2020還言之過早，她須在45天內拿出28萬份以上的公民連署書，這個門檻呂會通過嗎？人力和資源對呂是嚴格考驗，民進黨打算等呂真的通過連署之後再做進一步評估。



呂秀蓮是以獨立參選人身分登記連署，其實不需要政黨推薦，但喜樂島聯盟召開記者會，推薦呂登記參選，主要也不是為了大選，兩者合作希望能衝高政黨票，可以獲得不分區席次，威脅的會是民進黨的“立委”得票，對於蔡英文選情威脅不大。



雖然呂秀蓮提到卓榮泰說不希望有政黨介入操弄，可能擔心的是國民黨幫忙連署，但呂秀蓮是由喜樂島推薦，屬於極獨團體，藍營支持者真的連署的下去嗎？加上連署必須要有身分證影本，恐怕會減低泛藍陣營幫忙的意願。



陳水扁提到呂秀蓮登記連署參選，其實只是為了45天連署時間，獲得媒體關注，間接透露出呂並非會參選到底，很可能連署期間結束就不選了，也表示呂要通過連署的困難度。扁更點出重點是呂當選不了，只是想拉蔡英文下來，但2000年大選，退黨參選的許信良揚言將拿100萬票拉下扁，連署幾十萬票，只得7萬多票。



扁直接唱衰呂，透露出獨派小黨之間的競爭關係。扁是“一邊一國行動黨”的精神領袖，若喜樂島聯盟的政黨票拉高，就是推擠到“一邊一國行動黨”的政黨票，這兩個獨派團體互相拉票狀況下，要通過5％不分區“立委”門檻，就更不可能。現在演變成為喜樂島聯盟的主導者是呂秀蓮，但“一邊一國行動黨”領袖是扁，扁呂兩人形成競爭關係。萬一呂通過連署，喜樂島聯盟有母雞，一邊一國行動黨就被比下去了。



呂秀蓮登記連署參選，民進黨現在要做的就是不要刺激呂，跟呂保持友善的關係。蔡英文如果可以找來前“行政院長”賴清德搭檔，那當然更能鞏固獨派的票，對蔡選情更穩固。但其實民進黨也不必出手，小綠政黨之間競爭恐怕就很激烈，難道獨派團體都會站出來幫忙呂秀蓮連署嗎？現在看起來都不是肯定的答案。