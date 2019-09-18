日媒：特朗普急需政績　望儘早達成貿易協定

中評社香港9月18日電／美國總統特朗普已通知國會有意在近期與日本簽署貿易協定。配合在紐約召開的聯合國大會，下週與日本首相安倍晉三舉行首腦會談時將進行簽署，貿易協定預計最快年內生效。



共同社分析指出，面向明年的總統選舉，特朗普急需貿易方面的政績。與認為儘早談妥更有利的日本政府，想法正好一致。



▽好消息



特朗普在8月下旬與安倍一同宣佈達成框架協議之際，就日美貿易協定稱“對美國農民而言意義極大”，強調了給美國農民帶來的利益。



美國農產品出口因對華貿易摩擦長期化而銳減，日本則填補了這一缺口。據美國農業部稱，2018年7月至2019年6月的農產品對華出口中，大豆同比減少七成，小麥減少9成。



要想連任總統，鞏固農業州的支持不可或缺，但農業團體幹部坦言：“出口持續減少的話，特朗普的堅定支持者可能也會離去。”對於有望增加出口的與日本達成協議一事，則略顯輕鬆地表示“這是近期為數不多的好消息”。



▽支持率



不僅是美中摩擦，與歐盟（EU）的貿易談判進展緩慢，替代與墨西哥和加拿大的北美自由貿易協定（NAFTA）的新協定也不知何時生效。



美國《華盛頓郵報》和ABC電視台到本月5日為止實施的調查顯示，特朗普的支持率為38%，較7月公佈的上次調查下降6個百分點。美國布魯金斯學會高級研究員索利斯指出：“對特朗普而言，與日本的貿易協定非常重要。”



▽競爭關係



在與美國政府啟動正式談判前，日本政府已經使11國的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）和與歐盟的經濟夥伴關係協定（EPA）生效。此舉旨在令重視農產品對日出口的美國產生焦慮。



美國農業的主力產品是牛肉、豬肉、小麥和乳製品。TPP成員國中的加拿大和澳大利亞、歐盟中的丹麥等國都在對日出口方面與美國形成競爭關係。



日本存在安全保障依賴美國的弱點，對美國的單方面要求在貿易談判中獲得通過保持警惕。避免特朗普屢次暗示的對日本產汽車加征關稅，農產品關稅下調幅度控制在TPP承諾水平以內，日方設定這一防線開展談判。