兩岸電商協作　打造下個“雙十一”

兩岸電商協作高峰論壇開幕。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月19日電（記者 沈而忱）9月18日，“新機遇 新連接 新融合”兩岸電商協作高峰論壇暨“就愛你”兩岸電商台灣精品購物活動啟動儀式在杭州舉行，來自海峽兩岸的政府、企業、機構、媒體等350餘人共聚一堂，圍繞促進兩岸經濟交融合作、以電商推動更多台灣產品進入大陸市場等話題，進行了廣泛而深入的討論。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長、浙江省和杭州市領導出席，兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組大陸方召集人張鴻銘及台灣方召集人王志剛分別致辭。會上還成立了兩岸電商協作聯盟，發布了兩岸電商協作倡議，並舉行了“就愛你”兩岸電商台灣精品購物活動發布儀式。



張鴻銘表示，電子商務正在深刻改變人們的消費行為，正在成為中國和世界經濟的新興力量，以跨境電商、社交電商為代表的新型電子商務，有巨大的發展潛力，兩岸的產業合作也出現了新的發展方向。



張鴻銘指出，新型電子商務必將成為兩岸商貿及產業溝通的重要渠道。本場論壇為兩岸提供了面對面交流的機會，讓台灣企業搭上大陸電商創新的快車。他續指，本次高峰論壇的核心意義，就在於讓兩岸的電商代表共同加入兩岸電商協作聯盟，通過聯盟合作，讓更多的兩岸企業共享電子商務快速發展的新機遇，共同走出一條兩岸產業融合發展的新路子，聯手提升兩岸經濟在全球市場上的競爭力。



王志剛說，大陸的電商占了全世界電商總量的一半以上，比美國還高出1.6倍，杭州不只是台灣的合作夥伴，更是學習對象。曾任台灣對外貿易發展協會董事長的他，自2009年開始，在大陸舉辦過多場台灣產品展銷會，現在要把台灣產品從線下搬到網上，他對此感到非常興奮。