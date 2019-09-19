中評關注：郭董聲明留一手　韓粉郭粉整合難

郭台銘臉書放上影片表示不參加連署競選2020。（照片：郭台銘臉書） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘不連署競選2020，但聲明內容卻沒有把話說死，接著進行感恩之旅、推“立委”參選人，動作頻頻，持續緊抓支持者、郭粉不放。韓粉看在眼裡不是滋味，且韓粉、郭粉缺乏互信基礎，能否真的順利整合，仍是未知數。



郭台銘16日深夜發表重大聲明，強調雖然不參與大選，但並不表示放棄參與政治事務，話有玄機。



許多郭粉對郭台銘沒有登記，雖然一片低迷，但並沒有真的死心，仍然不放過最後的機會，保持著期待。



韓粉跟郭粉原本就有不少敵意，許多韓粉群組已開始討論郭沒有把話說死的事情，更認為郭台銘除了發聲明，又拍了一支影片再度強調“不參加連署競選”，猶如此地“無銀三百兩”，在韓、郭兩大陣營沒有互信基礎上，徒增猜忌。



韓流是五虎將貼紙哥黃建豪受訪時含蓄地說“如果要有利整合，主帥握手冰釋前嫌是最好的方式”，其實代表韓粉、郭粉要彼此互信融合確實有難度，才會認為直接透過意見領袖來展現誠意，才是約束各自粉絲最好的方式，不公開去談缺乏互信，也是為了減少再次製造對立衝突，顯得有點投鼠忌器。



而郭台銘不連署參選的下一步就是進行全台感恩之旅，動作仍頻頻，此外未來仍有機會跟台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲合作推“立委”人選，因此持續緊抓郭粉不放也是維持聲量的手段，郭雖退一步，但不釋兵權，藍營整合是否順利，看起來仍是未知數。