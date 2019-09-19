孫揚明語中評：郭不選藍重歸團結？太過樂觀

孫揚明認為，國民黨重歸團結依然不容樂觀 中評社圖 中評社華盛頓9月18日電（記者 余東暉）郭台銘不參選2020，藍營普遍歡呼國民黨重歸團結，但有台灣藍營專家對此並不樂觀。他認為，國民黨內部出現的“總統”與黨主席連接性切割的結構性困擾，使得國民黨“總統”候選人與黨主席有可能分道揚鑣。韓國瑜選情未必因為藍營總體支持歸一而變得樂觀。



正在華府訪問的中華青雁和平教育基金會兩岸事務交流中心副主任委員孫揚明在接受中評社記者專訪，表達上述憂慮時指出，郭台銘不選其實只是少了一個變數，但整個情況並沒有變得更清楚。他認為，不能對國民黨重歸團結太過樂觀，這樣講是公平的。如果覺得郭台銘不選，藍營票數就不會被分流，“這是想太多了”。



曾任遠景基金會副秘書長的孫揚明指出，郭台銘不選，形勢看似明朗一些，等於回到了藍綠對決，但不太確定的變數還是柯文哲。柯文哲到底出不出來選？他其實有很強烈的誘因要出來選。孫揚明分析，柯文哲原先的設計是，郭台銘仿若“大母雞”，可以帶著台灣民眾黨，讓台民黨在立法機構選舉中得到若干席次。主要定位放在不分區立委上。曾有樂觀估計，如果郭台銘加上王金平再加上柯文哲，台民黨可能得到10席，足夠形成關鍵少數，從而讓柯文哲的政治生命繼續延伸，繼續發聲，衝擊2024年大位。