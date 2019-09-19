被郭丟包很委屈？柯：人生不如意十之八九

柯文哲。（擷取自台視新聞） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日晚間接受電視節目專訪，還原聽到鴻海創辦人郭台銘說不參與2020連署競選後兩人的互動。柯文哲表示，他聽到驚訝了5秒，然後開始想要怎麼善後，郭本來要跟他說原因，但他知道了一定會說出去，所以就叫郭不要告訴他。至於之後與郭會不會有合作？柯說，郭有提了一下以後還可以合作，但他只跟郭說，這麼大的決定，其他事情你先休息一、兩天再講。



柯文哲接受台視《翻轉台灣2020》主持人林益如專訪，在18日晚間播出，這場專訪也是鴻海創辦人郭台銘16日深夜11時宣布“不參與2020連署競選”後，聲勢受挫的柯文哲第一次接受專訪。



柯文哲在專訪節目上還原“郭柯結盟”破局後兩人的互動，林益如問，郭董是不是16日中午才告知？到底是什麼樣的原因突然轉換？柯文哲表示，差不多啦，他這種人有個好處，就是處變不驚，聽到我們驚訝5秒就過去了，就想說，“哇！下一步怎麼辦，準備善後。”我們也不會一直追問人家為什麼突然轉變，讓人為難，他只跟郭說不要緊。



林益如追問，郭董“立委”提名會不會與民眾黨合作？柯文哲說，郭台銘也有提一下以後可以合作，他覺得要合作都可以，順其自然就好，不要給人家壓力，他只向郭說這麼大的決定，你先休息一、兩天再講。

