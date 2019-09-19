中評現場：韓粉轉型直播主　隱形的助選力量

韓粉“貼紙哥”黃建豪晉升直播主，手上裝備齊全，也成為隱形韓流助選員。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月19日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜18日赴左營區參香拜廟並跟地方仕紳、宗教人士、婦女團體及民代鄰里長等座談交流，接連跑了三個地方都有支持者如影隨形。



中評社記者發現包括文山伯、強強滾、貼紙哥等都已成為名人，所到之處接受到韓粉熱情歡迎。貼紙哥黃建豪最近升級成直播主，外出裝備齊全，只要有韓現身之處，就會拿出手機開啟直播跟粉絲交流，進行第一時間的分享。



黃接受中評社訪問表示，韓國瑜的支持者不離不棄，“大家攏無離開”！郭台銘退出2020大選後，我們對郭的這個政治決定感到肯定。中評社記者隨韓粉搭乘電梯上樓，幾位韓粉們讚電梯有默契的表示，等等見到韓市長要跟他打氣加油！尤其今天是周三“拚市政日，大家要有默契地喊“加油”而別喊“凍蒜”，免得被對手見縫插針。



黃建豪表示，韓粉就是這麼可愛，時時刻刻都為韓國瑜著想！尤其這群支持者絕對是韓邁向2020最隱形的力量。綜觀台灣當前政治人物，也只有韓國瑜能夠讓支持者這麼真心相待。



這群堅定的支持者，私下都會幫韓拉票、替韓說好話，他們或許沒有龐大的媒體資源，但發揮網路自媒體力量，或許更能收到出奇不意地效果。

