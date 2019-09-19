中評關注：朱擁抱柱柱姐　鴨子划水拚未來

朱立倫擁抱洪秀柱，化解過去“換柱”心結。（照片：朱立倫臉書） 中評社桃園9月19日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席朱立倫17日晚間在臉書放上與前國民黨主席洪秀柱的合照，朱洪兩人18日白天在台北“重陽敬老－義剪義燙”活動再度同框，朱擁抱柱柱姐，化解“換柱”心結。



無獨有爾，朱18日晚間到苗栗拜訪基層，促成現任苗栗縣長徐耀昌與前任縣長劉政鴻“同框”，過去徐劉兩人為縣府財政，彼此結下心結，在朱出面，象徵藍軍大團結。



朱立倫最近多次提到會輔選韓國瑜，不計較職位，軟性拒絕“韓朱配”。但最近又頻有大小動作，在黨內扮演整合者的角色，為何朱立倫這麼用心？



第一，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌及老國民黨系統，聯手勸下郭台銘，不參加2020連署登記，解除藍軍分裂的炸彈引信，尤其郝6度跟郭會面溝通，事後被刻意凸顯，印證黨內團結立大功，未來郝在韓競選陣營、在國民黨2020重返執政的角色？當然會被記上一筆，朱立倫當然也要拿出“人和”實力。



第二，王金平迄今動向還沒有明朗，還朝向“大聯盟”方向來走，“郭柯王”結盟看似解體，不排除還有續集。尤其郭退出國民黨，宣布不連署登記，但又將推出“立委”人選，不忘情政治。吳敦義把郭王留在黨內，某種程度替“郭王”保留政治實力，隨時可以拿來制衡韓陣營。



第三，對於黨內老派政治來說，當初拱韓國瑜出來，目的就是初選“卡朱”，朱立倫也確實輸給韓國瑜，但沒有被邊緣化，當“韓朱配”說法還甚囂塵上，自然又掀起“卡朱”聲浪，即使朱說過，唯有團結整合各方力量，這是唯一勝選的機會，但怎樣團結？總要拿出成績。



“2.0版公道伯”的朱立倫，第一件事，就是擁抱洪秀柱，自己示範“大和解”，第二件事，在苗栗拜會地方，順手牽起現任苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻的手，2016年大選，朱立倫跟洪秀柱因為“換柱”結下心結，2020年大選，韓國瑜與郭台銘又為何不能和解？朱立倫用自己的能力來告訴國民黨，在昔日“反朱”、“反柱”勢力，也串起另外一股力量，面對“郭王”力量，韓國瑜當然要仰賴朱的這張牌。