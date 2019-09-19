柯：不是沒想過登記　拿橘門票是彗星撞地球

柯文哲。（節取自台視新聞） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日晚間在電視節目專訪上坦言，鴻海創辦人郭台銘不登記後，他不是沒想過去登記，但他剩不到24小時，太難了，最後是理智戰勝理智。至於拿親民黨2020大選門票則是彗星撞地球的項目之一，六千萬年才一次，算了吧。柯也半開玩笑地說，不過這樣講，民進黨又要開始緊張兩個月也不錯，至少這兩個月不會亂罵他。



柯文哲認為，沒意外的話芒果乾（亡國感）會贏過發大財，但台灣已進入極端政治，變因太多了。而呂秀蓮的連署不容易，至少要連署40萬份、要花上億元。



柯文哲接受台視電視節目《翻轉台灣2020》主持人林益如專訪，在18日晚間播出，而這場專訪也是鴻海創辦人郭台銘9月16日深夜11點宣布“不參與2020連署競選”後，聲勢受挫的柯文哲第一次接受專訪。



郭柯結盟在2020大選破局，而柯文哲也沒有登記連署競選，外界猜測柯文哲可能會在11月22日前跟親民黨合作，拿到門票競選2020。對此，柯文哲在專訪節目上打哈哈說，再講嘛，離1122還很久，你們喜歡緊張，就讓你們去緊張，他從頭到尾都沒說要選，他最氣的是2017世大運結束後，大家開始炒他要選“總統”，然後全部開始打他。



柯文哲笑著說，拿親民黨門票，這是彗星撞地球的項目之一，六千萬年才一次，算了吧。對啦，他是原子彈，這樣民進黨又開始緊張兩個月也不錯，至少這兩個月不會亂罵他。但主持人對柯的回應並不滿足，仍數次趁機問親民黨與柯文哲合作的話題，柯也半開玩笑地說，好啦，好啦，不要開玩笑，不然民進黨香檳又要收起來了，改喝紅酒。



專訪過程中，也聊到柯文哲17日下午現身“中選會”的事件，柯坦承，他不是沒有想過去登記，每一秒閃過一個念頭，但時間這麼緊迫，你連“副總統”都沒有人，要選好歹要問過“副總統”人選，他剩下不到24小時， 這很難，最後是理智戰勝理智，選“總統”又不是選里長。



被問到2020可以預告蔡英文一定贏了嗎？柯文哲認為，沒有意外的話，一對一藍綠對決恐懼感還是贏發大財，每天香港遊行的影片一直播，芒果乾的威力就會存在，這樣芒果乾還是會比發大財大。但2018韓流事件後，台灣進入不穩定的極端政治，一般來說選前三個月差距超過10%就選不上了，但是韓打破了，所以變因太多了。



主持人追問，呂秀蓮登記連署競選，會不會影響選局？柯文哲搖搖頭說，28萬份連署不容易，要花很多錢，你說呂秀蓮會有什麼粉？不會啦。要連署至少要40萬份才安全，這個要花上億元。