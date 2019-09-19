學者熱議：新形勢下如何推進兩岸融合發展

第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇閉幕式（中評社 李娜攝） 來自海峽兩岸的近百位專家學者齊聚一堂，深入交流“新四通”、“融合發展”等問題（中评社 李娜摄） 中評社北京9月19日電（記者 李娜）9月18日下午，第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇舉行“兩岸產業合作與經濟融合”、“兩岸青年交流與人才融合”和“兩岸文化交流與社會融合”分論壇。來自海峽兩岸的近百位專家學者齊聚一堂，深入交流“新四通”、“融合發展”等問題。



中國社會科學院台灣研究所經濟研究室副主任柳英表示，打造兩岸共同市場意義重大，一是可以進一步深化兩岸經濟一體化有利，有助於兩岸攜手應對中美戰略博弈中大挑戰，有助於兩岸經濟合作與亞太區域經濟整合相銜接，有利於增強台灣民眾獲得感。兩岸共同市場著力於制度創新，“新四通”著力於基礎設施連通，如通過能源資源互通話即島內能源爭議與瓶頸，通過基礎設施聯通強化兩岸單一市場功能，通過標準互通增強兩岸新經濟融合發展等兩者相輔相成，體現兩岸特色。



柳英進一步指出，就“新四通”具體來說，一是兩岸標準合作，近年來大陸在物聯網5系區塊鏈等國家標準和國際標準上均取得重大成果，如由大陸主導的物聯網參考架構，已正式通過國際標準組織的認可，國際標準制定的話語權上升，未來兩岸應結合各自優勢，一方面在集成電路，智慧健康養老五及關鍵元器件等領域聯手，加快基礎工藝標準的制定，另一方面在大陸已獲得國際標準，制定領先地位的領域，台企應積極向大陸標準靠攏，二是加強能源合作，能源短缺問題已經成為困擾台灣經濟發展的重大問題，未來大陸可在核能領域與台灣合作，如協助台對。核廢料進行處理，另外兩岸可共同開發南海油氣資源。



北京聯合大學台灣研究院助理教授周小柯表示，兩岸產業融合發展既要順應產業國際分工演變的趨勢，也要為打造兩岸共同市場創造條件，為兩岸融合發展夯實基礎。一是以台資企業為紐帶進行產業鏈融合，下一步可以通過深化供應鏈合作和促進資本融合的方式，推進兩岸產業鏈融合發展，重點是引導和支持台商全面融入大陸供應鏈體系，並在全球價值鏈重構背景下，攜手打造兩岸企業共同主導的全球價值鏈；二是以區域合作為載體的融合，從區域層面進一步促進兩岸產業融合發展，重點是拓展深化兩岸產業合作的區域範圍，並積極推動兩岸自由貿易區建設；三是探索推進兩岸創新鏈融合，有必要以企業為主體，整合兩岸創新資源，共同探索打造兩岸創新鏈與創新鏈，帶動產業鏈融合的升級，支撐兩岸產業深度融合發展。具體來說，要整合兩岸創新資源，首先是人才資源；其次是打造研發創新網絡；第三是加強創新研發創新成果應用端的合作。

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寧波市海峽兩岸融合發展研究院副院長，閩江學院特聘教授鄧啟明指出，新形勢下，海峽兩岸城市交流合作正成為兩岸關係發展重要推手，是兩岸官方、半官方往來“停擺”後較務實、可行重要探索，但需堅持正確認知和方向，把握好交流合作的高度、寬度和深度；尤其是要注重實效，避免表面與無感。未來兩岸城市交流合作的主要模式與內容主要是，第一發展定位或職能相近海峽兩岸城市間交流合作；二是特色優勢產業合作帶動海峽兩岸城市交流合作；三是縣市首長定期互訪促進海峽兩岸城市交流合作；四是基層民間頻繁往來推進海峽兩岸城市交流合作。



鄧啟明表示，未來應鼓勵和完善兩岸城市交流合作的促進機制，一是健全兩岸城市交流合作保障與促進機制；二是加強統籌協調合理推進兩岸間城市交流；三是結合自身定位與需求扎實開展城市交流；四是經濟、文化與社會等方面交流相互配合；五是逐步推進城市治理交流與科技創新合作。



分論壇後舉行閉幕式，由寧波大學副書記馮志敏主持。台灣屏東大學教授鄭博文，台灣青年聯合會理事長、中國國民黨青年部副主任何溢誠，寧波大學浙江台灣研究院副院長李包庚，分別總結分享了三個分論壇的研討成果。



隨後，國台辦原副主任、海峽兩岸關係協會原副會長王在希作總結發言。他對本次論壇取得的成果給予高度肯定，期待在兩岸的共同努力下，台海問題研究更加深入，為推動兩岸關係和平發展、推動祖國和平統一進程作出應有貢獻。