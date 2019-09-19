中評鏡頭：打卡美術館　兩岸攝影展成網紅

美術館大廳內的條幅，宣傳兩岸攝影展。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月19日電（記者 沈而忱）兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。中華文化的豐厚底蘊和兩岸經濟社會發展、自然風光、風土人情，為藝術創作和交流提供了極大的發揮空間和極為廣闊的舞台。恰逢2019浙江·台灣合作周隆重舉辦，坐落於杭州西子湖畔的浙江省美術館設置了“光影瞬間·映像兩岸”攝影作品展，匯集兩岸多位攝影人創作的400餘副攝影作品，冀此進一步推動兩地民眾交流，並為兩岸攝影人提供互相切磋、交流、創新的平台。



中評社記者昨日探訪浙江省美術館，發現不少市民前來觀展，甚至還吸引了館裡安保人員進門觀看。市民們駐足欣賞，老年人認真地凑近觀相，中年人不時用手機拍攝心儀作品，記錄下兩岸交流的永恒一瞬，年輕一代則紛紛舉起手機自拍，欣賞攝影作品之餘不忘“打卡”。



此次展覽以大陸，尤其是浙江，和台灣的自然風光、人文風情為主題，包括“烏鎮的鄉愁記憶”專題攝影展、“海峽兩岸大學生攝影大賽部分獲獎作品”、“台灣攝影人作品”和“浙江攝影人作品”幾部分。為拍攝風景、民俗，省美術館先後邀請兩批台灣攝影人和一批台灣大學生走進浙江，用相機與心靈記錄大美浙江。

