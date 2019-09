美國《外交事務》文章稱台灣防衛戰略有政治意義無軍事意義 中評社華盛頓9月18日電(記者 余東暉)曾聲稱台灣能贏得台海戰爭的美國分析師葛里爾(Tanner Greer)最新又稱,台灣領導人出於政治考量,大手筆購買先進武器,只有政治上的象徵意義,卻沒有軍事上的實際意義。長此以往,台灣將無力自衛。



這篇17日發表於在《外交事務》網站的文章,題為“台灣的防禦戰略沒有軍事意義,但有政治意義”(Taiwan’s Defense Strategy Doesn’t Make Military Sense. But It Does Make Political Sense),對台灣現有的防衛戰略提出悲觀論調。去年9月,葛里爾曾在《外交政策》網站撰文稱“台灣能贏得與中國(大陸)的戰爭”,則對台灣的防衛能力持樂觀論調。



文章指出,過去15年,解放軍實施了自上世紀30年代以來世界上最雄心勃勃的現代化計劃,武力進攻台灣的可信度是1950年以來首次,2049年“中華民族復興”的倒計時已經開始。但目前解放軍對台灣發動攻擊的風險將是巨大的,因為台灣島獨特的地理位置,有利於防禦兩棲進攻。