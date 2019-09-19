快評：不要位子要勝利　朱立倫動起來

中評社快評／朱立倫與洪秀柱18日在新北市一項活動中同框，熱情互動，兩人約好週末台南見。朱立倫即將啟動全台輔選行程，第一站就是到台南第六選區為洪秀柱站台助講。洪朱看來已消弭上屆因“換柱”而造成的嫌隙，齊心求勝選。



朱立倫動起來，對國民黨選情加溫大有幫助。朱立倫在國民黨初選後強調團結，認為整合各方力量，是國民黨2020唯一勝選的機會。朱立倫說他跟韓國瑜溝通順暢，的確兩人在初選後已多次見面，聯絡沒有障礙。



韓國瑜還未公布副手人選，國民黨內有股力量力拱“韓朱配”。朱立倫18日重申，他一定幫忙，但不要位置。此前朱立倫多次說，“成功不必在我，但成功一定有我。大家莫忘初衷，團結才能勝利”。



朱立倫的態度讓“韓朱配”成局的可能性變小，但也留給韓國瑜另覓副手人選的空間。個多月前韓國瑜曾談及心目中副手所需的條件，包括要了解科技產業，能補自己的不足，還須具有“財經專業”和“國際事務”背景。台灣前“行政院長”張善政很切合韓國瑜所提的條件。



朱立倫即將啟動全台輔選行程，一方面為國民黨選情加溫，另方面累積個人政治能量。不管“韓朱配”最後是否成局，就如朱立倫自己說的，“成功不必在我，但成功一定有我”。



朱立倫動起來，新北市長侯友宜是否也將動起來，是外界另一個關注點。“大家莫忘初衷，團結才能勝利”，侯友宜若遲遲不動，來自藍營支持者的壓力一定會越來越大。