向蔡英文宣戰　時力擬徵召黃國昌拚大選

黃國昌。(中評社 資料照) 中評社台北9月19日電／針對2020大選，時代力量秘書長吳佩芸18日表示，時代力量黨中央正草擬“時代力量“總統”候選人提名辦法”，並以徵召“立委”黃國昌為優先考量選項之一。自提大選候選人是政黨主體性的展現，未來若有機會與民進黨秘書長羅文嘉對談，將排除大選層次，以免衍生錯誤解讀。



對此，黃國昌稍早透過臉書回應，“毫無所悉”，因為，還在忙正事，真的毫無所悉。他先前以數次重申立場，目前以“國會”的工作以及台灣要一個新“國會”為最重要目標。



黃國昌為美國康乃爾大學法學碩士、博士（S.J.D），曾任政治大學法學院法律系副教授＆“中央研究院”法律學研究所研究員（合聘）、“中央研究院”法律學研究所法實證研究資料中心執行長、時代力量主席。



時代力量崛起於2014太陽花學運，綠色屬性，由於2016“立委”選舉有跨越門檻，推薦大選候選人不必經過公民連署，所徵召人選可於11月18至22日直接向“中選會”登記。一旦時力推出大選候選人，將對民進黨形成重創。



鴻海創辦人郭台銘16日宣布退選後，目前只有民進黨蔡英文、中國國民黨韓國瑜兩組參選人，但時代力量與親民黨都有可推薦人選的入場券，變數仍大。



吳佩芸今晚發出新聞稿表示，選戰倒數115天，時力將全力支持在地深耕五年的“國會”辦公室主任賴嘉倫；對民進黨提名記者會上公布，由前“立委”賴勁麟之女賴品妤參戰新北汐止區，表示尊重。



吳佩芸表示，針對外界認為時代力量和民進黨兩黨主席對談似乎陷入僵局，作為時力秘書長仍不會放棄與民進黨秘書長羅文嘉展開對談的可能性，不管是“立委”選區、政策推進、對談形式公開與否，都沒有任何限制，喝咖啡之約隨時有效。



另外，有記者詢問時代力量是否會與柯文哲尋求合作？吳佩芸表示，柯文哲市長須先放棄“兩岸一家親”路線，並向民眾清楚說明台灣“主權國家”的立場，時代力量與柯文哲才有談下一步的可能。