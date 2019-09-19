中評關注：雲林海線“立委”選舉綠為何換將

卓榮泰日前到雲林參加蘇治芬的地方座談，為了變更提名先做準備。（照片：民進黨提供） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）民進黨18日中執會通過雲林海線“立委”更改提名，原提名的麥寮鄉長許忠富退選，改由前任縣長、現任“立委”蘇治芬披掛上陣，雲林縣“立委”選舉再度上演女人的戰爭，蘇治芬將對上老縣長張榮味的女兒張嘉郡。蘇治芬跟張榮味家族之間的競爭，再度上演。



雲林地方派系過去就是張榮味家族對上蘇治芬，張家與蘇家過去多次在縣長選舉競爭，互有輸贏，現任“立委”蘇治芬這次選舉也是跟張家班競爭，當時國民黨提名張榮味的兒子、張嘉郡弟弟張鎔麒但敗選。



雲林縣有兩席“立委”席次，雲林縣第一選區（海線），包括的選區有北港鎮、水林鄉、口湖鄉、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉。虎尾地區是張嘉郡“張家班”的發跡地；北港地區是蘇治芬的故鄉。雲林第二選區，包括的選區有崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市、大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉。目前該選區“立委”是劉建國，將對決國民黨提名的雲林縣副縣長謝淑亞，同樣也是張派人馬。



民進黨中央突然變更提名人選，傳出兩種說法。一種說法是黨中央蘇治芬的接班人馬許忠富，但民調一直無法超越張嘉郡，因此許自己跟主席卓榮泰表態要退選，改提名蘇治芬，希望蘇可以帶動雲林縣兩個選區“立委”的選情。



另一種說法是，蘇治芬讓子弟兵出來參選，是認為自己可以被安排不分區席次，但現在恐怕不分區“立委”無法安排進到安全名單，因此鋪陳希望由自己出來參選，讓子弟兵自己退選。只是黨中央對於這個說法則是不認同。



不管哪一種說法，民進黨陣前換已成定局，讓雲林縣“立委”選舉更有看頭。原本蘇治芬只是幕後操盤，讓子弟兵許忠富出戰張嘉郡。但現在由戰力強的蘇治芬親自再度上場，加上張嘉郡的姑姑是現任雲林縣長張麗善，地方資源人脈豐厚，這個選區升格為“兩位女人戰爭”，或是說“張家班”再度對戰“蘇家班”的戲碼，會再度精采上演。