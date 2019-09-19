年內第二次全面降准來臨，釋放何種信號？

中評社北京9月19日電／在9月4日國務院常務會議提出要“落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降准和定向降准等政策工具”兩天後，降准來了。9月6日，中國人民銀行宣布將於2019年9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。此外，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。9月16日，降准如期落地。



中國網發表雲南財經大學“一帶一路”國際問題研究中心特約研究員王維時文章分析，根據中國人民銀行的官方解釋，此次降准釋放資金約9000億，其中普遍降准8000億，定向降准1000億。降准的目的是引導降低社會經濟融資實際成本，支持實體經濟發展。那麼此次降准釋放了什麼樣的信號？對於國民經濟發展特別是樓市又會帶來怎樣的影響？



此次降准力度比較大，釋放資金體量也頗為可觀，顯示了央行對於9月4日國常會安排的迅速落實。此次降准有著國際和國內兩大背景的考量。從國際上說，由於貿易摩擦以及特朗普對美聯儲的施壓，導致全球主要央行利率幾乎全部進入了降息周期，全球央行年內已累計降息32次。



目前來看，全球的降息之路還遠未到頭。但是，中國央行的“逆行”降准卻也擺明了態度，寧可匯率破七，被美國列為匯率操縱國，也不開啟降息，其本質上是應對全球降息潮的一種對衝。



從國內來看，降准的背後，是經濟下行壓力的持續增大。降准屬於典型的“逆周期調節”工具。所謂“逆周期”，就是在經濟周期下行時，才會降准。國家統計局公布8月份國民經濟運行數據顯示，工業增加值整體增速下行。8月份我國規模以上工業增加值同比增長4.4%，比上月回落0.4個百分點。7、8兩個月新增人民幣貸款呈下降態勢，社會融資規模也有所萎縮，實體經濟的融資成本並未顯著下降。逆周期調控政策的發力時點已到，全面下調存款準備金率是提振實體經濟融資需求的及時之舉。



從國家財政的整體角度來看，能更好的理解本輪降准。考慮到貨幣化棚改和PPP基本都已走向終結，因此，本輪降准是在“財政去杠杆”周期之下，對年底財政投入大幅度減少的對衝，可以理解為是“以貨幣政策換財政政策”。9月4日的國常會，就重點提到了“加快地方政府專項債券發行”“按規定提前下達明年專項債部分新增額度”。



文章最後說，這一輪降准推出來的專項債禁止進入土地儲備和棚改，而鼓勵投向基建。因此本輪的降准，對城市基建類是促進，對土地財政類是打擊。從而意味著房地產這一貨幣的重要儲水池已經被牢牢封死，很難出現大規模資金湧入樓市的情況。所以那些一聽到降准就認為要開啟大水漫灌、樓市暴漲的人們，恐怕是要醒醒了。



