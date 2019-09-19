台灣有意購美37億農產品 美亞太助卿首捧場

台灣有意購買美國37億美元農產品，這是購買大豆意向書簽字 中評社記者 余東暉攝 美國亞太助卿史達偉親臨致辭實屬罕見 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓9月18日電（記者 余東暉）台灣有意未來兩年購買價值近37億美元的美國農產品，意向書簽字儀式18日下午在華府國會山莊舉行。美國新任負責亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stillwell）親臨致辭。據悉，這是美國亞太助卿首次出席台灣在美舉辦的具有官方色彩的公開活動；22位美國國會議員也蒞臨捧場。



在美國國會大廈舉行的簽字儀式上，雙方簽署了3份意向書，包括台灣有意在2020年和2021年購買價值27億美元的美國大豆、玉米、小麥等穀物和價值9.6億美元的美國牛肉。由台灣農委會副主委陳駿季率領的“2019台灣農業貿易善意使命團”來華府之後，還將兵分三路--肉類分團、大豆和玉米分團、小麥分團，訪問美國的11個州。



與以往美台關係的活動一樣，美國國會議員一直都熱衷於捧場，當天有7位美國參議員和15位美國眾議員陸續來到現場祝賀。過去兩年，在華府舉行的美台關係活動，出席的美方行政部門官員層級越來越高。當天的活動，除了美國在台協議主席莫健和執行理事羅瑞智出席之外，美國新任亞太事務助理國務卿史達偉在活動臨近尾聲時來到現場致賀。據悉，這是美國負責亞太事務助理國務卿首次出席美台之間具有官方色彩的公開活動。今年5月8日雙方在國會山舉行“台灣關係法”40年慶祝活動時，美国負責國際組織事務的助理国务卿莫雷、負責政軍事務的助理國務卿库珀、負責亞太事務的首席副助卿墨菲、負責國際組織事務的副助卿库克、負責印太事務的首席副助理防长海大卫等人出席。