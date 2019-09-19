中評社北京9月19日電／55歲的馬雲，正當人生盛年，且以其雄心勃勃的抱負繼續他的“會當擊水一百年”的人生新征程，他未來還有無限的張力與潛力再創新的輝煌，說遺產還為時尚早。但馬雲在今年教師節之際辭去阿里董事長的職務，兌現了他此前多次宣稱的退休計劃和承諾，也就是對此前的生涯畫上了一個句號，雖然也許只是暫時的句號，卻也可以對前面的一段生涯與經歷暫時蓋棺定論一回，進行總結，哪怕只是小結。



對一段生涯暫時畫上句號的、在他身後留下的，已經不屬於他，因而他本人不可能帶走的東西，也可以算是真正意義上的一種“遺產”吧。



先對人進行定論。我個人表露出一個多年以來我就認為的觀點：馬雲是當今商業社會的一個偉大英雄。



先看一看馬雲留下了什麼。在有形資產方面，筆者認為，可以簡要總結為以下方面：



馬雲創造與留下了一個世界500強之一的公司，一個龐大的互聯網商業帝國；



馬雲以及與他同時代、同屬性公司創造了一個嶄新的互聯網商業世界，同時對傳統的生產與商業模式進行了顛覆、嫁接與重新塑造，他以他的淘寶網與阿里巴巴為載體，創造出了共栖、共榮的商業平台，帶動了龐大的社會就業；



由淘寶與阿里巴巴總部存在帶來的物流、信息流與人才、資金的集聚效應，使得杭州這座千年古城，在並不具有禀賦優勢條件的基礎上，發展出了信息產業、現代物流業與金融服務業。



進而言之，馬雲最大的貢獻不在於創造了一個商業帝國，而是在於他對商業模式構建與塑造的過程中，使交換信息變得更充分、更對稱，並通過消費者互動與信息被有效記錄、儲存、展示陳列與便捷獲取等方式，成功地給“信用”進行了定價，並且在全民範圍內進行了普及。



誠信自律能夠得到溢價，失信者受到懲罰，通過機制的設計，人性中的“善”得以彰顯和溢價，人性中的“惡”受到懲處與戒律。這個願望在互聯網商業世界得以實現。這是社會教化的一環，而成熟與人性化的商業模式，是最大、最易於成功的社會教化機制。馬雲與淘寶網幫助設計、實現了這一機制。

