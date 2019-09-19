當前國內實體經濟為何難做？

中評社北京9月19日電／近幾年來，國內實體經濟比較難做是社會普遍反映的問題，投資大、貸款難、成本高、回收期長、利潤低、易虧損等問題非常普遍。所以國家才會三令五申，長期重點扶持實體經濟發展，從國家發展規劃、優惠政策與信貸投放等多方面積極扶持實體經濟的發展。



當前實體經濟比較困難的主要原因是實體經濟的利潤越來越薄，甚至是虧損，造成這一現象的主要原因有以下幾點：1、經濟增長降速與產業轉型；2、投資拉動效用下降；3、人口紅利期漸過；4、市場競爭激烈；5、脫實向虛；6、貸款難；7、過於依賴房地產經濟；8、電商的衝擊；9、外圍因素影響等。



一、經濟降速與產業轉型



2007年至2012年期間，中國GDP增速為9.3%，但是隨著中國GDP基數的不斷擴大以及產業結構調整，國內經濟增速近年來逐步回落，當前增速為6.3%。由於國內經濟依然處於逆周期的調整過程之中，所以實體經濟發展遇到了瓶頸，再加上國內在調整產業結構，高污染、高耗能、低附加值的一些一產與二產將被逐漸縮減與淘汰，逐漸向高附加值的三產轉移，這種情況下實體經濟肯定會面臨一些困難。



由於國內一些企業轉型速度快、升級快，所以很容易導致一些同業的產能過剩與庫存擠壓。譬如汽車行業就是如此，新能源、新概念汽車快速崛起，令一些傳統汽車行業快速滑落，這就必然導致一些汽車行業出現高庫存，並且利潤大幅下降乃至虧損。



嚴格意義上來講，實體經濟難做主要是技術難以升級換代的傳統行業部分，而從高科技製造業角度來說，中國的高科技行業這些年來的增速還是非常快的，一直處於景氣值範圍內。這就說明實體經濟未來的發展必須要走知識密集型產業之路，如果始終沉浸在飽和的勞動力密集產業之中，出路只會越來越窄，這就對現代的創業者來說有更高的要求，要有知識與技術的積澱，要有創新的思維，當前的中國是一個一時不學習就隨時可能落後的時代，這需要做實體經濟的要有更高的個人素養與學養。



二、投資拉動效應下降與消費邊際遞減



投資是拉動經濟的三駕馬車之一。政府通過擴大國債發行規模，擴張財政支出，投資於公共建設，發揮財政支出所產生的乘數效應，解決經濟發展的資金短缺，增加流動性，增加就業，提高社會消費需求。但是在投資拉動的起始端是債務的增長與杠杆的不斷提高，所以當公共建設開始趨向飽和時，投資的效率就會降低，邊際效應就會減弱。



以A股主板上市公司平均投資資本收益率為例，近十幾年來僅為3%，也就是說投資1元的稅後利潤只有3分錢，而這個投資收益率都不如買國債了。



1999年至2007年期間，中國工業企業利潤同比增速平均為37.55%，2008至2015年則回落至12.7%，而2015年至今已下降至3.1%，可見當前實體經濟的利潤確實太低。所以今年國家加強了減稅降費力度，在財政上大力扶持實體經濟的發展。



另外，由於房地產等價格的高企，令房地產投資拉動效應越來越低，並且房地產對消費擠占日益嚴重。在國內主導消費拉動經濟的前提下，房地產問題顯然已經對實體經濟構成了巨大壓力，所以國家也在進一步加強房地產調控。



出口問題當前由於受到外圍貿易因素的影響，肯定會在一定程度上影響國內實體經濟的發展，關於這一點這裡就不過多地陳述了。



投資拉動效應遞減，而出口又受到外圍貿易因素干擾，這就要求做好內需工作，但是內需工作需要經濟平穩增長、充分就業、社會保障制度、財稅政策、教育醫療體系等的配套，還有居民財富水平增長與縮小剪刀差等，因此調整起來難度非常大，而投資與消費又有緊密的關係，當兩者出現矛盾時，也是經濟發展減速與實體經濟發展緩慢的時期。



投資與出口都處於瓶頸期時，實體經濟利潤也就容易下降。而社會剪刀差的擴大又是造成消費遞減的最重要原因之一，所以擴大中等收入群體是國內經濟長期發展的重要基礎，只有擴大中等收入群體才能夠積極促進實體經濟的發展，這樣才能有效地平衡投資、出口與消費三駕馬車，穩步推進經濟發展。

