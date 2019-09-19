GDP統一核算 有利於更好把握各地經濟形勢

中評社北京9月19日電／9月16日，國家統計局新聞發言人付凌輝在國新辦新聞發布會上宣布：“我們將實施GDP核算下算一級，由國家統一核算地方GDP。”統一核算改革將與目前正在推進的第四次全國經濟普查“掛鈎”。有網民指出，國家統一核算地方GDP能夠更好把握各地經濟形勢，有利於擠幹地方統計數據水分，解決地方經濟數據失真問題。



網民“李小山”說，一方面，在“數字出官，官出數字”的情況下，個別地方為了追求所謂的政績而虛報謊報財政收入，將虛增氣球越吹越大。另一方面，因為數據核算方式不一致，出現了重複統計、不該列入的統計項目被列入的情況，導致每年地方與國家的統計數據存在不一致。



網民“張智”說，統計信息的真實與否，直接關係到政府決策以及經濟管理活動的科學性。統計數字“注水”，從本質上來說就是在“肢解”統計的生命，不但會使各種依賴於統計的政府決策“跑偏”，還會給人民生活和社會發展帶來嚴重的危害。



網民“李濤”認為，國家統一組織、統一核算方法，各地將不能注水也不敢注水。沒有水分的統計數據將更真實地反映經濟社會的發展水平。相信會有一個指標更多元、更科學的綜合核算體系取代原有評價體系，在將數據權力和統計權力收歸中央之後，國家將獲得更為真實、全面的經濟發展數據，有利於新考核體系的建立。



來源:經濟參考報 作者：單純剛

