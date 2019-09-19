重啟寬鬆周期能否醫治結構性頑疾

中評社北京9月19日電／本周，市場普遍預測，全球貨幣政策重啟寬鬆周期的政策聯動行將大規模開啟。美聯儲本周大概率會繼續降息，這就給各國提供了貨幣政策“喘息”的空間。除美聯儲外，本周英國、日本、瑞士、挪威、土耳其、印尼等國的央行將相繼公布利率決定。而據不完全統計，今年全球已有40多個國家央行推出降息措施，全球貨幣政策重啟寬鬆周期。但也存在一種擔憂，全球貨幣政策重啟寬鬆周期究竟能否醫治結構性頑疾。



證券時報發表中國人民銀行鄭州培訓學院教授王勇文章表示，過往的實踐經歷顯示，只要經濟一出現不景氣的征兆，各國央行第一時間就會操作起寬鬆的貨幣政策的利器。回顧2008年全球經濟危機之後的10年裡，各國尤其是發達國家都高度依賴寬鬆的貨幣政策，有的國家甚至啟動量化寬鬆加質化寬鬆、數量寬鬆加價格寬鬆，真是八仙過海，各顯其能，特別是量化寬鬆政策（QE），其原理主要是：中央銀行製造貨幣，然後從金融機構購買債券，金融機構從而降低利率，導致企業和個人增加借貸，從而增加消費和製造就業，最終達到刺激經濟的目的。歐洲央行過去10年裡曾多次推出QE措施，而且，力度之大、頻次之密集，在發達國家中可謂首屈一指。



不過，從2008年之後的QE以及降息政策來看，寬鬆的貨幣政策對於經濟的刺激逐漸減弱，對於通脹的影響有限，但對於債券價格和股票市場存在明顯的促進作用。2008年金融危機之後，歐洲央行基準利率下降空間受限，主要依靠QE對經濟進行刺激。從歷史來看，QE對經濟的刺激效果越來越弱，對通脹的刺激效果存在，但是效果有限。雖然歐央行創造了低利率和寬裕的流動性環境，但是政府、企業以及居民並不願意借錢來進行消費和投資，三者的杠杆率這些年來一直是下滑趨勢，導致QE對經濟和通脹的刺激效果減弱。而QE的錢大部分流入各國的國債，但是各國的財政赤字規模一直在縮小。那麼，各國財政無法發力的根源在於歐元區法律體系的約束；居民杠杆率起不來的原因在於嚴重人口老齡化、過好的社會福利以及享樂社會文化；歐元區居民部門和政府部門需求弱，導致企業無利可圖，沒有動機借錢再投資，企業杠杆率也起不來。但2015年歐央行開啟資產購買計劃後，歐元區資金外流，主要流向是從歐元區的債券市場流向其他國家債券市場。對國債收益率下行以及股票指數上升促進作用明顯。由此可見，歐元區經濟最主要的頑疾還是供給側結構性問題，而這個問題通過寬鬆的貨幣政策這種需求管理措施收效是不會理想的。



文章指出，更重要的是，當前，美國的貿易保護主義更在推波助瀾把事情搞砸，因為貿易壁壘雖暫時取悅了美國國內部分社會群體，但它最終只會讓情況變得更糟糕，因為全球需求受到抑制，結構性失衡（包括貿易失衡）將更加突出，最終導致國際貿易減少，企業收益率在不斷壓縮，多數國家走向經濟蕭條。從標普500的漲幅超過平均水平的股票比例來看，這一比例已經觸及14年來的最低水平，也就是說，只有少量的股票在推動美股整體的表現。而與此同時，新興市場國家非常不樂觀，阿根廷、土耳其、巴西和南非這些高外債的國家尤其危險。8萬億美元的新興市場企業和主權債務，特別是美元隨利息上升而上漲。這一趨勢會讓這些債務提供服務變得更加艱難，因為新興國家需要越來越多的當地貨幣。新興國家敗落，這也將直接影響歐洲經濟（新興國家債主是歐美）。再加之，日前，沙特石油基礎設施遭到猛烈攻擊，損失慘重。按照最新的數據，沙特原油供應每天減少570萬桶；此外，沙特天然氣供應量減少5000多萬立方米，也占總量的約50%。一次突襲，世界上最重要石油輸出國的能源供應，應聲減少了一半，這對本來不佳的全球經濟帶來新的衝擊。面對這種突發情況，美國已經宣布，將考慮動用戰略石油儲備。而對其他石油消費國來說，這真的就是一只碩大的黑天鵝。突然發生，而且後果又是這麼嚴重。上述都是結構性問題的具體體現。



文章認為，刺激經濟恢復增長的根本還是深化結構性改革。首先，要加強改革的頂層設計，在求同存異的基礎上，就各國基本的領域尋求最大公約數，尋找結構性改革的優先領域，這有助於各國發揮改革的正面溢出效應。例如，促進貿易和投資。近兩年，國際貿易和對外直接投資（FDI）增速顯著低於危機前水平，對全球的拉動作用大大下降，各國應堅決反對各種形式的貿易保護主義，通過降低貿易准入壁壘、提高私人部門投資意願、促進貿易發展，並努力恢復全球經濟增長的動力。其次，要推動勞動力市場改革。受老齡化影響，全球勞動力參與率下降，各國要努力打破就業壁壘，鼓勵勞動力流動性。部分國家也要對社保進行必要改革，鼓勵競爭、加大教育投入以提高質量。再次，要積極鼓勵創新、加大技術進步的支持。包括完善對創新機制的支持，促進新的科技革命和產業革命的到來；另一方面，要進行必要的制度性創新，包括國別層面對於財稅改革、知識產權改革創新等。還有，加速採取應對氣候變化的有效措施。隨著全球經濟走向輕緩，全世界服務業的比率都在70%左右，所以未來越來越多地走向消費和服務，這是大的結構性變化。那麼，這樣的環境條件下，盡量減少對能源的消耗，提高能源的有效性，成為改變未來的一個根本的結構性變化。因此，期望各國在今年12月2日至13日在聖地亞哥召開的聯合國氣候變化大會上，著力推動六個領域的行動：向可再生能源過渡；為氣候行動和碳定價融資；減少工業排放；利用自然作為解決方案；可持續城市和地方行動；提升氣候變化複原力。總之，各國政府尤其是央行多從結構性角度考慮全球經濟存在的問題，把握好寬鬆貨幣政策的度，讓其真正能為結構性改革服務，這才是治本之道。



